كاتب إسرائيلي يعلق على لحظات السنوار الأخيرة: مشهد من رواية همنغواي عن فلسطين.. وسيغيّر تاريخ العالم

لندن- “القدس العربي”: قال كاتب إسرائيلي إن ما بدأه اللاجئ، الذي قضى 23 عاماً في سجن إسرائيلي، في الـ7 من أكتوبر، “سيغيّر تاريخ العالم إلى الأبد، والعملية لا تزال في مراحلها الأولية”.

وكتب ألون مزراحي: “رئيس حركة “حماس” يحيى السنوار مات موتاً مشرفاً، موت محارب مع رجاله، مع شعبه، في دفاعه عن أرضه ضد محتل يسعى للإبادة، ولم يسقط في عمل غير لائق”. مضيفاً، عبر حسابه على منصة “إكس”: “لقد رحل وهو يقاوم”.

وتابع مزراحي: “لم يكن من الممكن أن يكتب آخر حلقة من حياة السنوار أفضل مما كتبه كاتب مسرحي موهوب: ليس في نفق، أو مخبأ سري، أو قصر بعيد، وليس أثناء الانخراط في عمل غير جدير، لقد مات وهو يقاوم”.

He died an honorable death. A warrior’s death, among his men, one with his people, in defense of his land against a genocidal intruder, occupier, and colonizer.

The last episode of Sinwar’s life could not have been better written by the most gifted playwright: not in a tunnel,…

— Alon Mizrahi (@alon_mizrahi) October 18, 2024