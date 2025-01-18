كاتب بريطاني: بعد 15 شهراً من الوحشية في غزة فشلت إسرائيل على كل الجبهات بل وخلقت جبهة عالمية لتحرير فلسطين

لندن –”القدس العربي”:

نشر رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، ديفيد هيرست، مقالا بعنوان “وقف إطلاق النار في غزة: بعد 15 شهراً من الوحشية، فشلت إسرائيل على كل الجبهات”، أكد فيه “أن ‏الشعب الفلسطيني أثبت للعالم أنه قادر على تحمل الحرب الشاملة، وعدم التزحزح عن أرضه”.

واعتبر أنه “في حرب التحرير، يمكن للضعفاء والأقل تسليحا أن ينجحوا في مواجهة الصعاب العسكرية الساحقة. هذه الحروب هي معارك إرادة. ليست المعركة هي المهمة، بل القدرة على الاستمرار في القتال”.

وشدد على أن “الاحتجاجات المناهضة للحرب، التي أدانتها الحكومات الغربية في البداية؛ باعتبارها معاداة للسامية ثم سنت قوانين ضدها باعتبارها إرهابا، أدت إلى خلق جبهة عالمية لتحرير فلسطين. وأن حركة مقاطعة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى”.

الاحتجاجات المناهضة للحرب، التي أدانتها الحكومات الغربية في البداية؛ باعتبارها معاداة للسامية ثم سنت قوانين ضدها باعتبارها إرهابا، أدت إلى خلق جبهة عالمية لتحرير فلسطين

وبدأ هيرست مقاله بالتأكيد على أن نتنياهو ظل على مدى شهور، العقبة الرئيسية في طريق وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي كان يسبب إحباطا هائلا لدى وفده المفاوض.

وذكر أن هذا ما تجلى بكل وضوح قبل أكثر من شهرين عندما غادر وزير دفاعه يوآف غالانت، المهندس الرئيسي للحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرا، قائلا إنه لم يبق لدى الجيش ما يفعله داخل غزة.

ومع ذلك، أصر نتنياهو على الاستمرار، رافضا في الربيع الماضي صفقة وقعت عليها حركة حماس بحضور مدير الـ”سي آي إيه” وليام بيرنز، ومفضلا شن هجوم على رفح.

وفي الخريف، توجه نتنياهو من أجل الخلاص نحو خطة الجنرالات، التي كانت تهدف إلى تفريغ شمال غزة من السكان؛ تمهيدا لإعادة توطين الإسرائيليين فيه. كانت الخطة تقضي بتجويع السكان وقصفهم في شمال غزة، من خلال الإعلان عن أن كل من يرفض المغادرة طواعية، فسوف يعامل كما لو كان إرهابيا.

كانت تلك الخطة غاية في التطرف، وغاية في التناقض مع القواعد الدولية المتعارف عليها في الحرب، لدرجة أنها تعرضت للتنديد على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون؛ باعتبارها جريمة حرب وتطهيرا عرقيا.

من أبرز ما تضمنته الخطة، إقامة ممر يتألف من طريق عسكري وسلسلة من المواقع الأمامية، يخترق وسط قطاع غزة، ويمتد من الحدود الإسرائيلية إلى البحر. كان من شأن ممر نيتساريم فعليا اختزال الكتلة الأرضية في المنطقة إلى ما يقرب من الثلث، بحيث تصبح حدود “إسرائيل” الجديدة من الجهة الشمالية. وتقضي الخطة بعدم السماح لأي فلسطيني يغادر شمال غزة بالعودة إليه.

خطوط بايدن الصهيوني حتى النخاع

وأشار الكاتب إلى أنه لم يجبر أحد من إدارة بايدن نتنياهو على إعادة النظر في هذه الخطة. لا الرئيس جو بايدن نفسه، وهو الصهيوني حتى النخاع، الذي ظل، بغض النظر عن كل خطاباته، يزود “إسرائيل” بالأدوات والوسائل التي تمكنها من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة. ولا أنتوني بلينكن، وزير خارجيته، الذي اكتسب عن جدارة في المنطقة لقب الدبلوماسي الأدنى مصداقية على الإطلاق.

وما من صحافي إسرائيلي شارك في تغطية أخبار المفاوضات، إلا وأكد أن نتنياهو هو الذي رفض جميع الصفقات السابقة، وأنه هو الذي يتحمل المسؤولية عن التسويف الذي أخر التوصل إلى صفقة. ولم يجد نفعا مع نتنياهو حتى يوقف الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرا، سوى لقاء قصير جمعه مع المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.

المزاج العام داخل “إسرائيل” يشكك في مزاعم النصر. وعن ذلك، كتب الصحافي في “واي نيت” يوسي يهوشوا “لا يوجد داع لتحلية حقيقة أن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن سيئة بالنسبة لإسرائيل”

بعد لقاء واحد فقط، أزيلت جميع الخطوط الحمراء التي ظل نتنياهو يرسمها بهمّة، ثم يعيد رسمها المرة تلو الأخرى، على مدى خمسة عشر شهرا من الحرب.

قال المعلق السياسي الإسرائيلي إيريل سيغال: “نحن أول من يدفع ثمنا مقابل انتخاب ترامب. لقد تم فرض الصفقة علينا. كنا نظن أننا سوف نتحكم بشمال غزة، وأنهم سوف يتركوننا نعيق دخول المساعدات الإنسانية”.

ثمة إجماع على ذلك. بل إن المزاج العام داخل “إسرائيل” يشكك في مزاعم النصر. وعن ذلك، كتب الصحافي في “واي نيت” يوسي يهوشوا يقول: “لا يوجد داع لتحلية حقيقة أن صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن سيئة بالنسبة لإسرائيل، ولكن لا خيار لديها سوى القبول بها”.

فما تم تداوله من بنود اتفاق وقف إطلاق النار ينص بوضوح على أن “إسرائيل” سوف تنسحب في نهاية المطاف من ممر فيلادلفيا ومن ممر نيتساريم، وهي الشروط التي كان قد رفضها نتنياهو من قبل.

وحتى دون ذلك، تشير مسودة الاتفاقية بوضوح إلى أن الفلسطينيين بإمكانهم العودة إلى منازلهم، بما في ذلك في شمال غزة، وبذلك تكون محاولة إخلاء هذه المنطقة من سكانها قد باءت بالفشل، وهذا أكبر إخفاق يُمنى به الغزو البري الإسرائيلي.

شقيق يحيى السنوار واعتراف جنرالات

وذكر الكاتب أن نكبة ويتكوف تؤكد أن “إسرائيل” كانت تعتمد على واشنطن في كل يوم من أيام الذبح المريع الذي مارسته في غزة. حتى إن مسؤولا في سلاح الجو الإسرائيلي اعترف بأن الطائرات كان يمكن أن تصبح بلا قنابل خلال بضعة شهور، لولا تزويد الولايات المتحدة لها بالعتاد اللازم.

لقد وقر في الرأي العام الإسرائيلي، أن الحرب تنتهي دون إنجاز أي من الأهداف الرئيسية لـ”إسرائيل”.

جنرال إسرائيلي متقاعد: إننا في وضع باتت سرعة حماس في إعادة بناء نفسها أكبر من قدرة إسرائيل على اجتثاثها.. ومحمد السنوار، الشقيق الأصغر ليحيى السنوار هو الذي يدير المشهد بأسره.

فقد خرج نتنياهو ومعه الجيش الإسرائيلي عازمين على “دحر” حماس بعد المهانة والصدمة، التي حلت بهم بسبب الهجوم المباغت على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. من الواضح أنهم لم يتمكنوا من تحقيق هذه الغاية.

في تصريح لصحيفة “ذي وول ستريت جورنال”، قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي: “إننا في وضع باتت سرعة حماس في إعادة بناء نفسها أكبر من قدرة إسرائيل على اجتثاثها”. وأضاف قائلا إن محمد السنوار، الشقيق الأصغر لزعيم حماس المقتول يحيى السنوار “هو الذي يدير المشهد بأسره”.

لو كان هناك ما يثبت عدم جدوى قياس النجاح العسكري فقط من خلال عدد الزعماء الذين يتم قتلهم، أو الصواريخ التي يتم تدميرها، فإنه هذا هو الأمر.

حروب التحرير ودروس التاريخ

وذكر الكاتب بأنه في حرب التحرير، بإمكان الضعيف عدة وعتادا تحقيق النجاح، مخالفا بذلك كل التوقعات. فهذه الحروب ما هي سوى معارك إرادة. ليست المعركة هي التي يعول عليها، وإنما القدرة على الاستمرار في القتال.

في الجزائر وفي فيتنام، كانت الجيوش الفرنسية والأمريكية تتمتع بتفوق عسكري كاسح، ولكن انتهى الأمر بالقوات في كلتا الحالتين إلى الانسحاب بعد سنين عديدة، في حالة من الخزي والإخفاق. تحقق ذلك في فيتنام بعد ست سنين من هجوم تيت، الذي كان -تماما- كما هو حال هجوم السابع من أكتوبر 2023، يعد في حينه عملية عسكرية فاشلة. ولكن رمزية القتال من جديد بعد كل تلك السنين من الحصار، أثبتت أنها العامل الحاسم في الحرب.

في فرنسا، ما زالت ندبات التجربة في الجزائر حية حتى اليوم. في كل حرب من حروب التحرير، يثبت تصميم الضعيف على المقاومة أنه أشد حسما من القدرات العسكرية للقوي.

في غزة، كان تصميم الشعب الفلسطيني على البقاء في أرضه – حتى وهي تتحول إلى ركام – هو العامل الحاسم في هذه الحرب. وهذا إنجاز مذهل إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المنطقة التي لا تتجاوز مساحتها الـ360 كيلومترا مربعا، كانت مقطوعة بالكامل عن العالم، دون حلفاء يساعدون في كسر الحصار، بدون تضاريس طبيعية تساعد على الاختباء.

لم يحدث من قبل أن أظهر المقاتلون والمدنيون الفلسطينيون مثل هذا المستوى من المقاومة في تاريخ الصراع، ولعل ذلك يكون نقطة تحول تاريخي.

صحيح أن حزب الله قاتل في الشمال، ولكن ذلك لم يسعف الفلسطينيين في غزة بشيء على الأرض، وهم الذين كانوا عرضة للقصف الليلي المستمر، وللهجمات التي كانت تشن عليهم بالطائرات المسيرة لتمزيق الخيام التي تؤويهم.

لا المجاعة القسرية، ولا البرودة، ولا المرض، ولا التنكيل الوحشي والاغتصاب الجماعي على أيدي الغزاة، فت في عضدهم أو نال من تصميمهم على البقاء في أرضهم.

لم يحدث من قبل أن أظهر المقاتلون والمدنيون الفلسطينيون مثل هذا المستوى من المقاومة في تاريخ الصراع، ولعل ذلك يكون نقطة تحول تاريخي.

وذلك لأن ما خسرته “إسرائيل” في حملتها التي كانت تهدف إلى سحق غزة لا يمكن حسابه، فقد هدرت عقودا من الجهود الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية المستدامة، التي بذلتها من أجل إقناع الرأي العام الغربي بأنها بلد غربي ليبرالي ديمقراطي.

خسارة إسرائيل خارجيا

وأكد الكاتب على أن “إسرائيل” لم تخسر جنوب المعمورة فحسب، رغم ما استثمرته من جهود في أفريقيا وفي جنوب أمريكا، بل قد خسرت أيضا دعم جيل من أبناء الغرب، الذين ليست لديهم تلك الذاكرة الطويلة التي لدى بايدن.

وأكد “لست صاحب هذه الفكرة، وإنما صاحبها هو جاك ليو، الرجل الذي عينه بايدن سفيرا لدى “إسرائيل” قبل شهر واحد من هجوم حماس”.

ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” بمناسبة مغادرته لمنصبه، قال ليو، وهو يهودي أرثوذكسي، إن الرأي العام في الولايات المتحدة ما زال إلى حد كبير مناصرا لـ”إسرائيل”، ولكن ذلك آخذ في التغير.

وقال: “ما قلته للناس هنا؛ إن ما ينبغي أن يخشوا منه عندما تنتهي هذه الحرب، هو أن ذاكرة هذا الجيل لا تمتد لتصل إلى تأسيس الدولة ولا إلى حرب الأيام الستة ولا إلى حرب أكتوبر ولا حتى إلى الانتفاضة، بل تبدأ بهذه الحرب، ولا يمكن للمرء تجاهل أثر هذه الحرب على صناع القرار في المستقبل، وليس على من يصنعون القرار اليوم، وإنما من أعمارهم اليوم 25 أو 35 أو 45، والذين سوف يكونون هم الزعماء خلال الأعوام الثلاثين أو الأربعين القادمة”.

وقال ليو إن بايدن كان آخر رئيس من أبناء جيله الذين تمتد ذاكرتهم في القدم، لتشمل حكاية تأسيس “إسرائيل”.

ما تحدث عنه ليو في تصريحه الأخير الموجه ضد نتنياهو، توثقه بشكل كاف استطلاعات الرأي الأخيرة؛ فأكثر من ثلث الشباب اليهود الأمريكيين يتعاطفون مع حماس، بينما يعتقد 42 بالمائة بأن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة، ويتعاطف 66 بالمائة مع الفلسطينيين كشعب بالمجمل.

ليست هذه ظاهرة جديدة؛ فقد أظهر استطلاع للرأي أجري قبل الحرب بعامين، أن ربع اليهود الأمريكيين يتفقون مع مقولة إن “إسرائيل دولة فصل عنصري”، ناهيك عن أن أعدادا كبيرة ممن استطلعت آراؤهم لم يجدوا في هذه العبارة معاداة للسامية.

إسرائيل لم تخسر جنوب المعمورة فحسب، رغم ما استثمرته من جهود في أفريقيا وفي جنوب أمريكا، بل قد خسرت أيضا دعم جيل من أبناء الغرب، الذين ليست لديهم تلك الذاكرة الطويلة لبايدن

لقد غدت الحرب في غزة البعد الذي يرى من خلاله الجيل الجديد من زعماء المستقبل في العالم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وهذه خسارة استراتيجية كبيرة لبلد كان يظن حتى السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بأنه طوى ملف القضية الفلسطينية، وأن الرأي العام العالمي بات في جيبه.

إلا أن الضرر أبعد وأعمق من ذلك. فقد أوجدت الاحتجاجات ضد الحرب، التي نددت بها الحكومات الغربية أولا باعتبارها معاداة للسامية ثم راحت تشرع ضدها باعتبارها إرهابا، جبهة عالمية لتحرير فلسطين، بينما غدت حركة مقاطعة “إسرائيل” أقوى من أي وقت مضى.

وتقف “إسرائيل” اليوم في قفص الاتهام داخل المحاكم الدولية، وهو أمر لم يسبق أن حدث من قبل. لا يقتصر الأمر على صدور مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولا على استمرار قضية الإبادة الجماعية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية، وإنما ثمة عدد كبير من القضايا الأخرى، التي توشك أن تغرق بها المحاكم في كل واحدة من الديمقراطيات الغربية الكبرى.

وبحسب الكاتب لن يكون وقف إطلاق النار نهاية كابوس فلسطين، وإنما بداية كابوس “إسرائيل”. لن تلبث هذه التحركات القانونية أن تكتسب مزيدا من الزخم كلما تكشفت حقائق ما جرى في غزة، وحينما يبدأ توثيقها بمجرد توقف الحرب.

الانقسامات الداخلية

وأكد الكاتب أنه على المستوى الداخلي فسوف يعود نتنياهو من الحرب إلى بلد يعاني من انقسامات داخلية غير مسبوقة، فهناك معركة بين الجيش والحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية. وهناك معركة بين العلمانيين من جهة والصهاينة القوميين المتدينين من جهة أخرى. وبانسحاب نتنياهو من غزة، ينتاب اليمين المتطرف إحساس بأن فرصة إقامة “إسرائيل الكبرى” تم انتزاعها من فكي الانتصار العسكري. وطوال الوقت، لم تزل “إسرائيل” تشهد خروجا غير مسبوق لليهود منها.

وذكر الكاتب أنه على مستوى الإقليم، تبقى لدى “إسرائيل” قوات داخل لبنان وسوريا. ولكن لعله من الحماقة الظن بأن هذه العمليات المستمرة سوف تستعيد الردع الذي فقدته “إسرائيل”، عندما هاجمتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ترامب ليس رجلا صبورا… إلا أن ما حققته غزة على مدى الشهور الخمسة عشر الماضية قد يحدث تحولا جذريا في الصراع

كما أن مساعي “إسرائيل” المكشوفة لتقسيم سوريا إلى كانتونات، يثير حفيظة السوريين من كل المذاهب والعرقيات، وكذلك الحال بالنسبة لخططها ضم مناطق (ب) و(ج) في الضفة الغربية، وهو ما يشعر الأردن بأنه يشكل تهديدا وجوديا له. سوف يتم يتعامل في عمّان مع ضم تلك المناطق من الضفة باعتباره عملا حربيا.

واعتبر الكاتب أن “ترامب ليس رجلا صبورا… إلا أن ما حققته غزة على مدى الشهور الخمسة عشر الماضية قد يحدث تحولا جذريا في الصراع”.

وأضاف: لقد أثبتت غزة للفلسطينيين وللعالم بأنها قادرة على تحمل الحرب الشاملة، وأنها لن تستفز من الأرض التي تقف عليها. إنها تقول للعالم، بفخر مبرر، إن المحتلين ألقوا بكل ما لديهم علينا، ومع ذلك لم تحدث نكبة أخرى”.

وخلص هيرست للقول: “قد يستغرق استيعاب ذلك سنوات عديدة أخرى، ولكن ذلك حصل لدى البعض، مثل الكاتب يائير أسولين الذي قال في مقال له في صحيفة هآرتس: “حتى لو غزونا الشرق الأوسط بأسره، وحتى لو استسلم الجميع لنا، فإننا لن نكسب هذه الحرب”.