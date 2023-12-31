كاتب جزائري يفارق الحياة بعد وداع محبيه على “فيسبوك”- (تدوينة)

الجزائر: توفي الكاتب الجزائري عبد الرحمن يفصح، بعد نشره رسالة مؤثرة يودع فيها محبيه، بعد معاناته من مرض عضال.

وكشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني، أن الراحل ترك رسالة على صفحته بموقع “فيسبوك” أمس السبت فحواها: “أفارقكم أصدقائي من أجل عالم أفضل”، قبل أن يغادر للدار الباقية تاركا متابعيه في حالة حزن شديد.

والكاتب الراحل هو شقيق الصحافي بالتلفزيون الحكومي إسماعيل يفصح، الذي اغتاله مسلحون في عام 1993، وهو خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة تخصص سينوغرافيا، وأكاديمية بريرا بمدينة ميلان الإيطالية.

كان الراحل أصدر أول رواية: “وقابيل قتل هابيل” مهداة لروح الصحافي والأديب طاهر جاووت سنة 2011، كما صدر له عمل شهادة لروح شقيقه سنة 2015 بعنوان “يا جزائر تذكري إسماعيل يفصح والآخرين”.

وكتب أيضا رواية بعنوان “ثيكلي- المسيرة” صدرت سنة 2019 حول موجة العنف التي شهدتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي، وحازت قصته “ليمونة لشربة أمي” تنويه اللجنة الكبرى لمؤسسة ألان ديكو للفرانكفونية بمدينة ليل الفرنسية.

وخاض تجربة الكتابة التاريخية بنص “ثمدا لابلاض تاورقة” حول تاريخ منطقة القبائل.

(د ب أ)