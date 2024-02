كاتب شهير يتضامن مع غزة بحفل جوائز بافتا: أوقفوا المذبحة

إسطنبول: عبّر كاتب السيناريو البريطاني الشهير بول لافيرتي عن تضامنه مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023.

وفي حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، مساء الأحد، رفع لافرتي أثناء التقاطه صوراً تذكارية لافتة مكتوب عليها: “غزة.. أوقفوا المذبحة”.

والأحد، شهدت العاصمة لندن توزيع جوائز “بافتا”، التي فاز فيها فيلم “أوبنهايمر”، الذي يدور حول تصنيع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، بأكبر عدد من الجوائز، منها جائرة “أفضل فيلم” و”أفضل مخرج” و5 جوائز أخرى.

🍿 Veteran director Ken Loach, who is bringing his refugee film The Old Oak to the ceremony, stood next to a ‘Gaza: Stop the Massacre’ sign, held by the film’s writer Paul Laverty on the red carpet.

