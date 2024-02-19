منوعات

كاتب شهير يتضامن مع غزة بحفل جوائز بافتا: أوقفوا المذبحة

منذ ساعة واحدة

ريبيكا أوبراين وبول لافيرتي وكين لوتش في قاعة المهرجانات الملكية في مركز ساوث بانك، لندن، 18 فبراير 2024- رويترز

حجم الخط
0

إسطنبول: عبّر كاتب السيناريو البريطاني الشهير بول لافيرتي عن تضامنه مع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023.
وفي حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، مساء الأحد، رفع لافرتي أثناء التقاطه صوراً تذكارية لافتة مكتوب عليها: “غزة.. أوقفوا المذبحة”.
والأحد، شهدت العاصمة لندن توزيع جوائز “بافتا”، التي فاز فيها فيلم “أوبنهايمر”، الذي يدور حول تصنيع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، بأكبر عدد من الجوائز، منها جائرة “أفضل فيلم” و”أفضل مخرج” و5 جوائز أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدّمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام “العدل الدولية” بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

محلل جيوسياسي فرنسي: إسرائيل ترتكب جرائم حرب وقد تنتقل إلى الإبادة.. وحماس انتصرت معنويا وسياسيا
منذ 22 ساعة
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 28 ألفا و985 شهيدا- (تدوينة)
منذ 23 ساعة
إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بأنها “حليفة لحماس” وتسيء استخدام سلطة “العدل الدولية”
16 - فبراير - 2024
الغارديان: بيد الولايات المتحدة وقف الكارثة القادمة في رفح.. فلماذا لا تفعل؟
14 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية