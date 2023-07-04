كاتب في “لوفيغارو”: فرنسا لم تعد مثالا في أوروبا

باريس- “القدس العربي”:

قال الجيوسياسي والكاتب الفرنسي رينو جيرار في مقال بصحيفة “لوفيغارو”، إن الأوروبيين بعد أن كانوا يطلقون على فرنسا ذات مرة اسم “فرنسا الجميلة”، باتوا ينظرون إليها اليوم بصفتها الدولة التي لديها أعلى ضرائب في القارة، ولم تعد قادرة على تزويد مواطنيها بالحد الأدنى المتوقع من السلامة في الشوارع.

دولة تُحرق فيها المدارس مع الإفلات من العقاب، ويُهاجَم فهيا منزل رئيس بلدية.. دولة تراكمت عليها الديون حتى وصلت إلى ثلاثة آلاف مليار يورو في أربعين عاما، بينما لم تتعرض للحرب ولا تسونامي عملاق.. دولة أصبحت فيها خدمة الديْن أكبر من إنفاقها العسكري.. دولة ترتجف كل يوم من الخوف في مواجهة تجار المخدرات كما تفعل في مواجهة وكالات التصنيف الأمريكية. وعليه، لابد أن مؤسس الجمهورية الخامسة يتقلب في قبره، يقول رينو جيرار.

واعتبر الكاتب أن غرق سفينة فرنسا أمر محزن للغاية؛ لأنها كانت ذات يوم موضع إعجاب أوروبا بأسرها. كانت المالية العامة شحيحة، وأطلقت الدولة مشاريع صناعية كبرى ، مثل الطاقة النووية أو TGV أو Minitel. المدارس الثانوية التي لم تتأثر بعد بديماغوجية البكالوريا الممنوحة للجميع، قدمت تعليما مجانيا وعالي الجودة، مما سمح بتحسّن اجتماعي حقيقي. جلبت الخدمة العسكرية الإجبارية للشباب معا حول العلم، فكان لكلمة “الانضباط” معنى.

وأضاف جيرار أنه عندما كان الفرنسيون يسافرون إلى ألمانيا أو هولندا أو سويسرا، كانوا يشعرون بفخر لأنهم فرنسيون. كانت فرنسا الدولة الوحيدة في أوروبا التي امتلكت قدرة ردع نووية، ونشرت سياسة خارجية مستقلة. كانت حليفة للأمريكيين دون أن تكون خاضعة لهم.

بنى الانقسام بين اليسار واليمين الحياة السياسية، لكن عندما مات ديغول وبومبيدو، كانت الدولة بأكملها هي التي أشادت بهما. تم احترام سلطة الدولة، وكانت المؤسسات قوية لدرجة أنه عندما أعطى الناخبون السلطة لليسار في عام 1981، تم التناوب دون أدنى صدام، ودون أدنى قدر من الشغب.

ومضى الكاتب ذو التوجه اليميني، بالقول إنه “وللأسف عندما تولى الاشتراكيون السلطة، تخلوا عن الصرامة من أجل التراخي، كما لو كانت السلطة مفهوما مرتبطا بالحق، وبالتالي يجب حظرها. المأساة الكبرى هي أن التراخي في ملف الهجرة، اقترن بالتراخي في ملف التربية الوطنية. بدأ وزراء الكافيار في إرسال أطفالهم إلى مدارس خاصة، ورفضوا رؤية التغييرات الضارة في العمل بضواحي الطبقة العاملة السابقة، والتي توقفوا عن التردد عليها منذ فترة طويلة”.

فلطالما كان لدى البرجوازيين الوسائل اللازمة لدفع تكاليف أمنهم وتعليم أبنائهم. من الناحية السياسية، كانت النتيجة سقوط الحزب الاشتراكي الفرنسي بشكل تدريجي (حصل على 1.74% في الانتخابات الرئاسية الأخيرة). لكن الضرر قد وقع، بحسب الكاتب.

خلال هذه السنوات الأربعين من التدهور، عاد اليمين إلى السلطة في بعض الأحيان، لكنه لم يفعل شيئا يُذكر، لذلك كان منوما بواسطة اليسار الثقافي المنتشر في كل مكان بوسائل الإعلام. حتى الرئيس شيراك كان مجنونا بإلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية، ووزير الداخلية ساركوزي الذي ألغى “العقوبة المزدوجة” (الطرد الفوري للأجانب المنحرفين).

واعتبر جيرار أنه بعد أربعين عاما من الهجرة والتراخي المدرسي، تغير وجه فرنسا. الدولة مشلولة بسبب السمنة، سمحت لمجتمع موازٍ قادم من شمال أفريقيا أن يتطور في الضواحي، ولا علاقة له بالقيم الفرنسية التقليدية. وغزت المخدرات هذه الأحياء، وهي الآن تخضع لقانون التجار.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن فرنسا سمحت لنفسها ذات مرة بإعطاء دروس لبلدان أوروبية أخرى، مثل بولندا والمجر. ومع ذلك، فإن جيرانها الأوروبيين لا يريدون السباق إلى الحضيض الذي تقترحه عليهم فرنسا. وهم ليسوا بالضرورة مخطئين، وفق الكاتب.

فالأوروبيون لا يفرحون بانحطاط فرنسا، بل حزنوا عليها. فهم يعرفون أن لدى فرنسا موارد معنوية وبشرية هائلة في الداخل، ويأملون في شفائها، كما يقول جيرار.