كاتس: إسرائيل تعتزم إقامة مناطق عازلة في قطاع غزة

تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم إنشاء مناطق عازلة ومواقع سيطرة أمنية في قطاع غزة من شأنها ضمان أمن البلدات الإسرائيلية المجاورة.

وقال كاتس إن حماس لن تظل في السلطة في غزة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن كاتس قوله إن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل إدارة مناطق عازلة والاحتفاظ بمواقع استراتيجية حتى مع مضي المفاوضين قدما نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأدلى كاتس بهذه التصريحات أثناء زيارته لما يسمى بمحور فيلادلفيا، وهو شريط من الأرض يقع على حدود قطاع غزة مع مصر، حيث تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة بقاء قواتها هناك بهدف منع عمليات التهريب بين سيناء المصرية والقطاع.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية وبرية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على قطاع غزة في أكتوبر /تشرين الأول العام الماضي، ما تسبب في دمار هائل للبنية التحتية وأزمة انسانية شديدة جراء نقص المواد الغذائية والأدوية في القطاع.

(وكالات)