إسرائيل تهدد بالتدخل في سوريا بدعوى حماية دروز جرمانا 

القدس: هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء السبت بالتدخل عسكريا في سوريا ضد قوات دمشق “إذا أقدم النظام على المساس بالدروز”.
وقال كاتس في بيان أصدرته وزارته “لن نسمح للنظام الإرهابي الإسلامي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز”. وأضاف “إذا هاجم النظام الدروز فإنه سيتحمل عواقب من جانبنا. لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه”.
وأضاف “إذا هاجم النظام الدروز فإنه سيتحمل عواقب من جانبنا. لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه”.
أشار البيان خصوصا إلى ضاحية جرمانا جنوب شرق دمشق ذات الكثافة السكانية العالية والغالبية المسيحية والدرزية، حيث قُتل شخص وأصيب تسعة آخرون السبت في اشتباكات بين مسلحين دروز وعناصر من قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة التي تولت الحكم بعد إطاحة بشار الأسد في نهاية عام 2024، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وكاتس الجيش الإسرائيلي “بالاستعداد للدفاع” عن هذه الضاحية “التي تتعرض حاليا للهجوم من قبل قوات النظام السوري”، كما جاء في النص.
(أ ف ب)
نهايتكم قريبة
الذين كانوا يشمتون بلبنان وخصوصا شيعة لبنان سيذوقون من نفس كأس الظلم الاسرائيلي ، النظام السوري الجديد والشعب السوري سيعاني كما عانى اللبنانيون من اسرائيل رغم كل التنازلات التي يقدمها
السوءال الذي يجب ان يطرح على الحكومة السورية ؛ لماذا هذا الصمت الرهيب بينما تحتل اسراءيل الأراضي السورية وتتدخل في الشؤون الداخلية السورية ؟ لماذا لا تطالب سوريا بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية وبعدها طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن للامم المتحدة وفي حالة استخدام الفيتو في مجلس الأمن فيجب عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة ؟