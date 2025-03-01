إسرائيل تهدد بالتدخل في سوريا بدعوى حماية دروز جرمانا 

القدس: هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء السبت بالتدخل عسكريا في سوريا ضد قوات دمشق “إذا أقدم النظام على المساس بالدروز”.

وقال كاتس في بيان أصدرته وزارته “لن نسمح للنظام الإرهابي الإسلامي المتطرف في سوريا بإيذاء الدروز”. وأضاف “إذا هاجم النظام الدروز فإنه سيتحمل عواقب من جانبنا. لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه”.

وأضاف “إذا هاجم النظام الدروز فإنه سيتحمل عواقب من جانبنا. لقد أصدرنا أوامرنا للجيش بالاستعداد وإرسال تحذير صارم وواضح: إذا أقدم النظام على المساس بالدروز فإننا سنؤذيه”.

أشار البيان خصوصا إلى ضاحية جرمانا جنوب شرق دمشق ذات الكثافة السكانية العالية والغالبية المسيحية والدرزية، حيث قُتل شخص وأصيب تسعة آخرون السبت في اشتباكات بين مسلحين دروز وعناصر من قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة التي تولت الحكم بعد إطاحة بشار الأسد في نهاية عام 2024، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وكاتس الجيش الإسرائيلي “بالاستعداد للدفاع” عن هذه الضاحية “التي تتعرض حاليا للهجوم من قبل قوات النظام السوري”، كما جاء في النص.

(أ ف ب)