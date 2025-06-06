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كاتس: إسرائيل ستواصل ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح “حزب الله”

منذ ساعة واحدة

في أعقاب غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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القدس: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن الجيش سيواصل قصف لبنان إذا لم تنزع السلطات سلاح “حزب الله”، غداة سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة.

وقال كاتس في بيان: “لن يكون هناك هدوء في بيروت، ولا نظام، ولا استقرار في لبنان من دون أمن دولة إسرائيل. يجب احترام الاتفاقات، وإذا لم تفعلوا ما هو مطلوب، سنواصل التحرك، وبقوة كبيرة”.

واليوم، استنكرت إيران الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما قالت إسرائيل إنها استهدفت منشآت تابعة لـ “حزب الله” المدعوم من طهران، ليل الخميس الجمعة.

ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الضربات الإسرائيلية، في بيان، بأنها “عمل عدواني صارخ ضد وحدة أراضي لبنان وسيادته”.

(أ ف ب)

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