كاتس: الذي سيتم في الدوحة وواشنطن ليس سوى خطوة تكتيكية لوقف مؤقت للقتال في غزة

بينما تجري اتصالات حثيثة في واشنطن والدوحة لوقف القتال والإعلان عن وقف نار وتحرير جزء من المخطوفين الإسرائيليين، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يحاول في الأيام الأخيرة تصعيد القتال لإحداث إصابة أشد بمن تبقى من منظومات حماس في غزة.

في شمال القطاع، أنهت فرقة 162 احتلال وتطهير مجال جباليا، مما أتاح تكليف لواء جفعاتي بمهمة الحفاظ للمرة الرابعة على مجال بيت حانون. يصر الجيش على تدمير القرية التي فيها بضع عشرات المخربين ممن شارك بعضهم في الحادثة القاسية التي قتل فيها خمسة مقاتلين من كتيبة “نيتسح يهودا” وإصابة 14 آخرين.

الاتفاق الذي سيتم في الدوحة وواشنطن ليس سوى خطوة تكتيكية لوقف مؤقت للقتال؛ لتحرير قسم من المخطوفين. حماس بحاجة إلى هذا الاتفاق؛ فهي محشورة حيال القوة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي وفي عدم قدرتها على التحكم بالمساعدات الإنسانية على حد سواء. واضح أنه في كل تسوية، يتقلص قطاع غزة بما لا يقل عن 10 في المئة وربما أكثر.

قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أمس، في أثناء الاحتفال الختامي في دورة الضباط في كلية الأمن القومي: “أطلع كل يوم على المادة الاستخبارية بأن حماس تسعى للعودة إلى غايتها الأساسية – إبادة إسرائيل. كان هذا صحيحاً قبل 7 أكتوبر، حين خططت لمساعدة إيران في تحقيق خطة إبادة إسرائيل، وهذا صحيح الآن أيضاً. نحن في نقطة زمنية حرجة لأمن إسرائيل ولتصميم مستقبلنا في الشرق الأوسط. علينا الحذر، والاستعداد للمستقبل كما ينبغي”.

أقوال كاتس صحيحة وحقيقية. ستكون حماس وحدود غزة أرض عدو في كل توليفة، لكن يجب مواصلة العمل فيها بالإنزال، بالضبط مثلما يعمل الجيش الإسرائيلي في لبنان وسوريا ويعتزم العمل هكذا في إيران أيضاً. وعليه، فليس واضحاً لماذا تخاف إسرائيل الإعلان عن إنهاء الحرب والانتقال إلى المرحلة التالية من مفهوم الدفاع، فلا أحد في العالم يفرض على إسرائيل الامتناع عن أعمال الدفاع عن النفس: الدخول إلى الأرض على الأقدام وكشف أنفاق ومنصات إطلاق، وتصفية مخربين وتدمير مبان تستخدم كبنية تحتية للإرهاب.

في هذه اللحظة، إسرائيل ملزمة بالضغط في عدة اتجاهات. أولاً، تحقيق مزيد من الإنجازات التكتيكية التي تحمل حماس على فهم أنها لا قدرة لها على إعادة البناء. ثانياً، تصفية قيادة حماس في الشرق الأوسط كله – من تركيا، عبر سوريا ولبنان، وحتى قطر وفي كل مكان آخر. بدون هذه التصفيات، لا نصر ولا حسم حقيقي. وأخيراً، على إسرائيل الإسراع في تحرير الخمسين مخطوفاً. قد تتعهد إسرائيل بوقف الحرب وهي مخولة في الوقت نفسه لتعلن أنها ستحقق حقها في الدفاع عن النفس، بالضبط مثلما أوضح الوزير كاتس.

آفي أشكنازي

معاريف 10/7/2025