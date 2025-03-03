كاتس: لن نسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام” 

تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام” الموقعة معها.

وقال كاتس، خلال احتفال بالذكرى 33 لوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، “مصر هي أكبر وأقوى دولة عربية – ولا تزال كذلك”، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وذكر أن معاهدة السلام “أخرجت مصر من دائرة الحرب، في قرار قيادي غيّر وجه التاريخ ووضع دولة إسرائيل – ولا تزال كذلك حتى اليوم”.

واستدرك كاتس: “لكننا لن نسمح لهم (المصريين) بانتهاك معاهدة السلام، ولن نسمح لهم بانتهاكات بنيوية. نحن نتعامل مع الأمر، لكن الاتفاق قائم”.

(الأناضول)