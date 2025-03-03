كاتس: لن نسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام” 

تل أبيب: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الاثنين، إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام” الموقعة معها.
وقال كاتس، خلال احتفال بالذكرى 33 لوفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، “مصر هي أكبر وأقوى دولة عربية – ولا تزال كذلك”، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وذكر أن معاهدة السلام “أخرجت مصر من دائرة الحرب، في قرار قيادي غيّر وجه التاريخ ووضع دولة إسرائيل – ولا تزال كذلك حتى اليوم”.
واستدرك كاتس: “لكننا لن نسمح لهم (المصريين) بانتهاك معاهدة السلام، ولن نسمح لهم بانتهاكات بنيوية. نحن نتعامل مع الأمر، لكن الاتفاق قائم”.
(الأناضول)
اسرائيل كل يوم تنتهك سيادة مصر مرة في فيلادلفيا ومرة تأمرهم بضرب غزة بحريا وزيادة على دلك لن يسمحو لمصر بانتهاك المعاهدة !!!! لو كانت مصر اقوى دولة ما اهنتوهم هكذا جعلتوها اضحوكة
أصبحنا في موقف ضعف سبحان الله
اسرائيل لم تترك معاهد ولا اتفاقية الا وخرقتها ثم تأتي لتذكر العالم بضرورة احترام المعاهدات والاتفاقيات.. فعلا اذا لم تستحى فاصنع ما شئت
كاتس أصبح يهدد مصر،،،،؟ و يقول لن نسمح لمصر انتهاك معاهدة السلام ..؟ هلا تساءلت يا كاتس عن إسرائيل…؟ أ لم تنتهك هذه المعاهدة عدة مرات و في عدة مجالات…!؟ آخرها فيلادالفيا…؟
عليك من الله ماتستحق ياسادات
العرب هم المشكلة الأساسية، لا دعمو فلسطين ولا استقبلوا اللاجئين من فلسطين، قطاع غزة غير صالح للسكن، و مصر اكبر ممول لجماعات غزة اللي غامرت بشغبها