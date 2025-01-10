كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة لـ”هزيمة حماس بالكامل” حال عدم التوصل لاتفاق

تل أبيب: قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تلحق “هزيمة كاملة بحماس في غزة”، حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن إطلاق سراح المحتجزين بحلول وقت تنصيب الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب.

وأضاف كاتس في بيان أصدره مكتبه: “إذا لم يتم التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن بحلول موعد تولي الرئيس ترامب منصبه، يجب إلحاق هزيمة كاملة بحماس في غزة”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع كاتس: “لا يجب أن نستدرج إلى حرب استنزاف تكلفنا ثمنا باهظا، ولن تؤدي إلى النصر، ولا الهزيمة الاستراتيجية الكاملة لحماس ونهاية الحرب في غزة”.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بات “قريبا جدا”. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح في شهر مايو/أيار الماضي خطة من ثلاث مراحل تضمن تبادل المحتجزين الإسرائيليين مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

(د ب أ)