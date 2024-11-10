كاتس يدعو «تحالفا دوليا» لـ«جني ثمار النصر»: تسوية وتطبيع لبناني مع إسرائيل

عواصم – «القدس العربي»: واصلت قوات الاحتلال مجازرها أمس واشتدت الاعتداءات والغارات على المناطق اللبنانية منتهكة كل الشرائع والقيم الإنسانية والدولية ولم تستثن المسعفين والدفاع المدني والمستشفيات والنازحين في لبنان، وأدت الغارات إلى مجازر دامية في أكثر من بلدة لبنانية من علمات في جبيل إلى الحدث والكنَيسة في بعلبك إلى مدينة صور. ورد «حزب الله» بهجمات صاروخية طالت قواعد عسكرية ومستوطنات.

وكان أبرز المجازر في قضاء جبيل، فقد شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة علمات ذات الأغلبية الشيعية في القضاء مستهدفاً منزلاً يؤوي نازحين من منطقة البقاع ما أدى إلى استشهاد 23 شخصاً وجرح 7 من عائلتين حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي الجنوب، استهدفت بلدة بافليه بغارة ما أسفر عن سقوط عددٍ من الإصابات. كما تعرضت الخيام ومنطقة رأس العين لقصف مدفعي ثقيل من عيار 155 ملم. وبلغت الحصيلة غير النهائية لضحايا دير قانون راس العين 17 شهيداً.

في البقاع، سُجلت غارتان على سحمر وغارة على مشغرة في البقاع الغربي، أدت إلى تدمير منازل. وأفادت وزارة الصحة أن الغارة على سحمر أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 4 مواطنين. وفي لبايا سقط عدد من الشهداء، واستهدفت غارة معملاً للمفروشات عند مفرق سرعين الحلانية ما أسفر عن سقوط شهيدة وعدد من الجرحى، وطالت غارة محيط محطة السلام في بعلبك، ما أسفر عن أضرار كبيرة. وأغار الطيران على بدينايل وعلى منزل مأهول بالسكان لآل الحاج حسن على الطريق الدولية في بعلبك، حيث أفيد عن سقوط ثلاثة شهداء وجريح ومفقود.

في المقابل، أعلن «حزب الله» مهاجمة قاعدة شراغا شمال مدينة عكا وكريات شمونة بصلية صاروخية إضافة إلى مستوطنات شتولا، وإيفن مناحيم وزرعيت وأفيفيم وشوميرا حيث تضرر مبنى. ونفّذ الحزب هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجنود الاحتلال في موقع العباد. واستهدف تجمعاً للجنود بين حولا ومركبا. وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن سقوط 3 إصابات جراء صواريخ على نهاريا. وكان الطيران الحربي استهدف السبت وللمرة الأولى بلدة الكنيسة في البقاع حيث أفيد عن سقوط عشرة شهداء بينهم عائلة من خمسة أفراد، واستهدف للمرة الأولى منزلاً مأهولاً في بلدة مجدلون لكن الصاروخ لم ينفجر، فيما استشهد شخصان في اعتداء على بلدة النبي شيت.

وأعلن الحزب عن إسقاط مسيرة هرمس 450 بصاروخ أرض جو في بلدة دير سريان. وقال زعيم حزب «الديمقراطيين» الإسرائيلي يائير غولان، أمس الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول التوصل إلى تسوية في الشمال، رغم عدم قضائها على «حزب الله»، جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس. وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى بمسؤولية بلاده عن تفجير أجهزة الاستدعاء «البيجر» في لبنان. وادعى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس أن «إسرائيل ألحقت الهزيمة بحزب الله».

وذكر كاتس خلال احتفالية أقيمت في مقر وزارة الخارجية «الآن أصبح من الواجب علينا مواصلة الضغط من أجل جني ثمار هذا النصر». وعبر عن آماله في أن يغتنم تحالف دولي هذه الفرصة سياسياً وأن ينضم لبنان إلى دول أخرى في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.