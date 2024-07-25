 كاتس ينقل “رسالة خطيرة” لباريس ويحذّر من استهداف الرياضيين الإسرائيليين في الأولمبياد

تل أبيب: حذّر وزير الخارجية الإسرئيلي يسرائيل كاتس من تلقّيه معلومات استخبارتية بشأن التهديد المحتمل من جانب عملاء إيرانيين وجماعات إرهابية أخرى تخطط لاستهداف أعضاء بعثة تل أبيب والسائحين في أولمبياد باريس 2024.
وقبل 24 ساعة من حفل افتتاح الأولمبياد على ضفاف نهر السين، غداً الجمعة، تَواصلَ كاتس مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الخميس، لنقل رسالة خطيرة ، محتواها: “لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى أن عملاء إيرانيين ومجموعات إرهابية تخطط لاستهداف أعضاء الوفد الأولمبي الإسرائيلي والسائحين الإسرائيليين في باريس”، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “إسرائيل هيوم”، اليوم الخميس.
وعبّر كاتس عن تقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجية فرنسا نظراً للتكثيف الأمني غير المسبوق بهدف حماية الرياضيين والسائحين الإسرائيليين خلال الأولمبياد.
(د ب أ)
روح يا زلمة شوف لك شغلة. خيّط بغير هالمسلة. هلكتونا وهلكتوا العالم بمواضيعكم وثقل دمكم، وكأن العالم يجب ان يبقى مشغولا بسلامتكم. يعني العالم ما رح يعرف يعيش بدونكم؟ الديناصورات انقرضت والعالم واصل العيش.
– جميل…🌹🌹
هلكونا بوجودهم المقيت .
ليل نهار الهولوكوست وعداء السامية وكل شعوب الأرض إرهابيين ضدهم .
ما عندهم شي يقولوه غير هذا.
الله بخلصنا منهم ، عن قريب انشالله.
إرهابهم وصل لكل بيت بالعالم .
كشفوا حالهم بحالهم.
الصهاينة إرهابيون.. وكل من يدعمهم متواطئ معهم !!
وعلى العالم أن يتوقف عن نفاقه..
اذا تم استهداف الإسرائيلين في باريس…فالأكيد ان إسرائيل هي من وراء العمل الإرهابي…يضحون بمواطنيهم من أجل استعطاف العالم كالعادة و جعل الشعب اليهودي ضحية الإرهاب الإسلامي و توجيه ضربة دبلوماسية قاسية لإيران و المقاومة…!!!
“يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو قاتلهم الله اني يوفكون ” صدق الله العظيم
بني صهيون الإرهابيين يريدون استعطاف العالم بأفلامهم الصهيونية الإرهابية