كاتس يهدد الشرع بـ”ردّ حازم” على إطلاق صاروخين نحو الجولان السوري

تل أبيب: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع بـ”ردّ حازم”، بعد إعلان تل أبيب عن إطلاق صاروخين نحو هضبة الجولان المحتلة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ادّعت وسائل إعلام عبرية، إطلاق صاروخين من مدينة درعا جنوبي سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة، وسقوطهما في منطقة مفتوحة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن كاتس قوله إن الرئيس السوري أحمد الشرع “مسؤول مباشرة عن كل تهديد وإطلاق نار تجاه إسرائيل”.

وذكر كاتس أن الجيش الإسرائيلي “سيردّ على أي تهديد وإطلاق نار تجاه إسرائيل من سوريا، بكل حزم”، وفق ذات المصدر.

وحتى الساعة 20:50 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السورية تعليق على تصريحات كاتس.

وبعد ادّعاءات تل أبيب، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية منطقة حوض اليرموك غربي درعا السورية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في وقت سابق الثلاثاء، أن صاروخين أُطلقا من مدينة درعا جنوب سوريا، دون معرفة هوية من أطلقهما، كما أنهما سقطا في منطقة مفتوحة.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في أواخر 2024، شنّت إسرائيل غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد بعد إسقاط الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

وكشف الرئيس السوري أحمد الشرع في 7 مايو/ أيار الماضي عن أن بلاده تجري “مفاوضات غير مباشرة” مع إسرائيل، عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع.

وأكد أن على إسرائيل “التوقف عن تصرفاتها العشوائية وتدخلها في الشأن السوري”.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في سوريا وفلسطين ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)