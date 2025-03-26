كاتس يهدد سكان غزة: سننفذ قريبا عمليات بأقصى قدر من القوة في مناطق إضافية- (فيديو)

القدس: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بالتحرك “بأقصى قدر من القوة” في مناطق إضافية من قطاع غزة حيث انتهت الهدنة في 18 آذار/مارس مع استئناف القصف الإسرائيلي.
وقال كاتس في مقطع مصور عبر منصة اكس مخاطبا سكان القطاع المدمر إن “الجيش سينفذ قريبا عمليات بأقصى قدر من القوة في مناطق جديدة من غزة”، مضيفا أن “حماس تعرض حياتكم للخطر وتتسبب بخسارتكم منازلكم ومزيدا من الأراضي”.
أهل غزة،
قريبا سيتحرك جيش الدفاع بقوة في مناطق أخرى في غزة وسيطلب منكم الإخلاء من مناطق القتال لحمايتكم.
إن الخطط جاهزة وقد تمت المصادقة عليها.
حماس تعرّض حياتكم للخطر وستجعلكم تخسرون بيوتكم والمزيد من الأراضي التي سيتم ضمها إلى منظومة الدفاع الإسرائيلية.
لقد دمر السنوار… pic.twitter.com/gCbBaJL1Bt
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 26, 2025
(أ ف ب)
كاتس بهذا الوجه لايذكرني إلا بالنازيين! وماذا يتوقع المرء من الفاشيين إلا القتل والدمار والخراب. وبالمناسبة بشارونكم الهارب أعتقد أيضاً أن النصر يكون بالقتل والخراب والدمار! ولكم الله ياأهل غزة.
قال تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: 42]. صدق الله العظيم
افعال هؤلاء الصهاينة اغرب من الخيال.
بالامس وطأت اقدامهم ارس فلسطين، والان يذبحوا اهلها ويسرقوا ارضهم ويسمون انفسهم بالمتحضرين واصحاب الارض بالارهابيين.
فعلا الانسان ان يكن له رادع ووازع فهو قادر ان يكون أسوأ من الحيوانات والوحوش في تصرفاته وافعاله.
لكن التاريخ علما بأن مثل هذا الظلم والأجرام لا يدوم وله عواقب وخيمة، طبعا حال يستيقظ العرب والمسلمين
فراغ عربي وضعف عربي كبير لم يسبق له في التاريخ أمام التجبر والتغول الاسرائيلي
يقول حماس تدمر بيوتكم وتعرضكم للخطر… وكأنه هو بريء ولايقوم بشيء وكأنه لم يوقع اتفاقا مع حماس ثم خالفه