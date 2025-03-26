كاتس يهدد سكان غزة: سننفذ قريبا عمليات بأقصى قدر من القوة في مناطق إضافية- (فيديو)

القدس: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، بالتحرك “بأقصى قدر من القوة” في مناطق إضافية من قطاع غزة حيث انتهت الهدنة في 18 آذار/مارس مع استئناف القصف الإسرائيلي.

وقال كاتس في مقطع مصور عبر منصة اكس مخاطبا سكان القطاع المدمر إن “الجيش سينفذ قريبا عمليات بأقصى قدر من القوة في مناطق جديدة من غزة”، مضيفا أن “حماس تعرض حياتكم للخطر وتتسبب بخسارتكم منازلكم ومزيدا من الأراضي”.

أهل غزة، قريبا سيتحرك جيش الدفاع بقوة في مناطق أخرى في غزة وسيطلب منكم الإخلاء من مناطق القتال لحمايتكم. إن الخطط جاهزة وقد تمت المصادقة عليها. حماس تعرّض حياتكم للخطر وستجعلكم تخسرون بيوتكم والمزيد من الأراضي التي سيتم ضمها إلى منظومة الدفاع الإسرائيلية. لقد دمر السنوار… pic.twitter.com/gCbBaJL1Bt — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 26, 2025

(أ ف ب)