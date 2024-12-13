كادت تسقط من الفزع.. طفلة غزية تستيقظ على أصوات القصف وتثير مواقع التواصل- (شاهد)

“القدس العربي”: استفاقت طفلة غزية على صوت القصف الإسرائيلي في حالة من الذعر والرعب.
وظهرت الطفلة وهي مغطاة بالغبار في منزلها الذي طاله القصف الإسرائيلي، وكادت تسقط من شدة الفزع الذي أصابها.
بينما ينام الناس في العالم بأمان.. هذه طفلة من غزة خائفة ترتجف، لم يتركها الاحتلال المجرم تنام، وربما قتل أبيها أو أخيها أو أمها أو أختها وربما قتلهم جميعا بعد أن قصف منزلهم بالصواريخ الأمريكية كما قتل غيرهم، قامت من نومها تركض وكادت أن تسقط من شدة الفزع.
هذه غزة مازالت تذبح… pic.twitter.com/ny372zkXBZ
— رضوان الأخرس (@rdooan) December 12, 2024
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أليس في هذا العالم من يوقف هذا الإرهاب الصهيوني المجرم الذي جرائمه فاقت الخيال
الى متى الانتظار للرد على وحشية الصهاينة
وین العرب الغيارى؟
،وین حکام العرب وملوکهم وأمرائهم الذين يركعون أمام نظام الهيمنة الغربي والصهيونية خوفا على عروشهم ونقودهم ومصالحهم؟
هل الشعوب العربية تنتظر معجزة سماوية؟ إن الله لايغيرمابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.