سياسة | عربي | فلسطين

كادت تسقط من الفزع.. طفلة غزية تستيقظ على أصوات القصف وتثير مواقع التواصل- (شاهد)

13 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
3

“القدس العربي”: استفاقت طفلة غزية على صوت القصف الإسرائيلي في حالة من الذعر والرعب.

وظهرت الطفلة وهي مغطاة بالغبار في منزلها الذي طاله القصف الإسرائيلي، وكادت تسقط من شدة الفزع الذي أصابها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول جون ميشال باروش حبيب الجزائر:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 11:30 ص

    لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أليس في هذا العالم من يوقف هذا الإرهاب الصهيوني المجرم الذي جرائمه فاقت الخيال

    رد
  2. يقول Sana:
    ديسمبر 13, 2024 الساعة 12:49 م

    الى متى الانتظار للرد على وحشية الصهاينة

    رد
  3. يقول حسين میرزائی نیا:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 2:59 ص

    وین العرب الغيارى؟
    ،وین حکام العرب وملوکهم وأمرائهم الذين يركعون أمام نظام الهيمنة الغربي والصهيونية خوفا على عروشهم ونقودهم ومصالحهم؟
    هل الشعوب العربية تنتظر معجزة سماوية؟ إن الله لايغيرمابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

    رد

اشترك في قائمتنا البريدية