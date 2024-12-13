كادت تسقط من الفزع.. طفلة غزية تستيقظ على أصوات القصف وتثير مواقع التواصل- (شاهد)

“القدس العربي”: استفاقت طفلة غزية على صوت القصف الإسرائيلي في حالة من الذعر والرعب.

وظهرت الطفلة وهي مغطاة بالغبار في منزلها الذي طاله القصف الإسرائيلي، وكادت تسقط من شدة الفزع الذي أصابها.