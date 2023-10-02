“كارثة تحكيمية” في إنكلترا تحرم صلاح من معادلة رقم بيكهام

لندن- “القدس العربي”:

حُرم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ​ليفربول​، من معادلة رقم الإنكليزي السابق ديفيد ​بيكهام نجم مانشستر يونايتد، خلال لقاء “الريدز” وتوتنهام (1-2) يوم السبت، في الجولة السابعة للدوري.

وصنع محمد صلاح هدفا لزميله المهاجم الكولومبي لويس دياز، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، في قرار خاطئ.

وخرج صلاح من أرضية ملعب “توتنهام هوتسبير” عند الدقيقة الرابعة والسبعين من عمر المباراة، عقب طرد لاعبين من “الريدز”.

وحُرم بالتالي محمد صلاح من معادلة رقم الأسطورة ديفيد بيكهام، بالصناعة أو التسجيل في أول سبع مباريات من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز لكرة القدم، وأن تكون له الفرصة أيضا في أن يصل لرقم النجم النروجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي شارك في الصناعة أو بالتسجيل في أول 10 مباريات له في “البريميرليغ”.

يذكر أن محمد صلاح قد سجل 3 أهداف إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، في أول ست مباريات له مع ليفربول خلال الموسم الحالي للدوري.