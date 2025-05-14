كارداشيان تروي لمحكمة باريس التفاصيل الكاملة لسرقة مجوهراتها وتُسامح الفاعل رغم “الصدمة”

باريس: أدلت نجمة تلفزيون الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية كيم كارداشيان، الثلاثاء، بشهادتها أمام محكمة الجنايات في باريس، في قضية سرقة مجوهراتها من أحد فنادق العاصمة الفرنسية عام 2016، مؤكدة أنها سامحت أحد المهاجمين، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذا التسامح “لا يغيّر شيئًا من الصدمة” التي عاشتها.

وصلت كارداشيان إلى المحكمة الواقعة في قلب باريس حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش)، برفقة والدتها كريس جينر، مرتدية سترة وفستانًا طويلًا، ولوّحت للجمهور قبل أن تدخل قاعة المحكمة وتتخذ مقعدها المخصص.

أؤمن بالفرصة الثانية

حين سألها رئيس المحكمة دافيد دو با عمّا إذا كانت قد تلقت رسالة من المتهم الرئيسي عمر آيت خداش (69 عامًا)، كتبها بعد أشهر قليلة من السرقة، أجابت بالنفي، ليقوم القاضي بقراءتها بصوتٍ عالٍ.

كتب المتهم في رسالته: “سيدتي، بعد أن رأيتك في أحد البرامج، وبعد أن لمست تأثرك وأدركت الضرر النفسي الذي سبّبته لك، قررت أن أكتب إليك. لا أطلب التسامح، فأنا أتحمّل كامل المسؤولية، ولكن أردت أن أتوجه إليك كإنسان لأُعرب عن ندمي الشديد على أفعالي”.

انهارت كارداشيان باكية على منصة الشهود، ثم مسحت دموعها وقالت، عبر مترجم: “بالطبع، إنه أمر مؤثر جدًا… أنا أؤمن بالفرصة الثانية.”

ثم التفتت إلى المتهم وقالت له: “أنا أسامحك”، مضيفة أنها “تقاتل من أجل الضحايا أيضًا”، وأنها تريد “أن يُسمَع صوتها ويُفهَم موقفها”، مشددة على أن ذلك “لا يُلغي الصدمة” التي عاشتها.

كتب عمر آيت خداش ردًا بخط اليد تلاه القاضي، قال فيه: “هذا الصفح كضوء الشمس. أشكركم. لعشر سنوات، ظلّ الندم يرهقني، بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

رينغ، رينغ

اعترف المتهم بأنه كان من بين الرجال الملثمين الذين اقتحموا غرفة كارداشيان في فندقها، ليلة 2–3 أكتوبر/تشرين الأول 2016. وبطلب من المحكمة، روت كيم تفاصيل تلك الليلة التي قالت إنها “غيّرت كل شيء”.

بدأت شهادتها قائلة: “كنت معتادة على التنزه في شوارع باريس حتى قرابة الثالثة صباحًا. كنت أشعر بالأمان دائمًا. باريس كانت مكانًا ساحرًا. لكن بعد أسبوع الموضة لعام 2016، تغيّر كل شيء”.

روت أنها اختارت تلك الليلة البقاء في الفندق بعد منتصف الليل، حيث كانت تحزم أمتعتها استعدادًا للعودة إلى الولايات المتحدة في اليوم التالي.

“سمعت وقع خطوات على الدرج، فناديت على أمي وأختي، لكن لم يجبني أحد. ثم فُتح باب الغرفة، ودخل رجلان. ظننت في البداية أنهما شرطيان لأنهما كانا يرتديان زي الشرطة، وكان معهما موظف الاستقبال مقيد اليدين”.

كانت كارداشيان ترتدي رداء الحمام وتستعد للنوم، ولم تفهم على الفور ما يجري، حتى قال أحد الرجال بلكنة فرنسية: “رينغ، رينغ” مشيرًا إلى إصبعه البنصر.

عندها أدركت أنهم يريدون خاتم خطوبتها، وهو ماسة كبيرة قيمتها نحو 3.9 مليون دولار، كانت على طاولة بجوار السرير. سرق المهاجمون الخاتم ثم عثروا على صندوق المجوهرات، وقدرت قيمة المسروقات بـ9 ملايين يورو (10 ملايين دولار)، ولم يُعثر عليها حتى الآن.

يمكنهم أخذ كل شيء

واصلت كارداشيان روايتها، باكيةً مجددًا، قائلة: “كان أحدهم يحمل مسدسًا، سحبوني من السرير إلى الردهة. فكرت: هل أركض؟ هل أحاول الهرب؟ لكن ذلك كان مستحيلًا. عرفت أن ما عليّ فعله هو تنفيذ ما طلبوه فقط”.

“طرحوني على السرير، وبدأ أقصرهم قامة بتقييد يديّ. كنت في حالة هستيرية. قلت لموظف الاستقبال: ماذا سيحدث لنا؟ يمكنهم أخذ كل شيء، فقط دعني أعود إلى منزلي. لديّ أطفال، أرجوك”.

وعندما سألها القاضي: “هل كنتِ تعتقدين أنك ستموتين، سيدتي؟”.

أجابت عبر مترجم: “بالتأكيد، كنت متيقنة من أنني سأموت”.

صوت لم أسمعه من قبل

شهدت سيمون بريتر (45 عامًا)، مصممة أزياء وصديقة كارداشيان المقربة، أمام المحكمة، وقالت إنها كانت في الطابق السفلي من الجناح المكوّن من طابقين لحظة السرقة.

“لم أكن موظفة فقط، نحن صديقتان منذ الطفولة. أعرف صوتها، ضحكتها، نبرة صوتها عندما تكون سعيدة أو منزعجة. لكن الصوت الذي سمعته في تلك الليلة كان مختلفًا… كان مرعبًا”.

هرب اللصوص بعد أن لاحظوا محاولة الحارس الشخصي الاتصال بكيم.

ومنذ الحادثة، تغيرت حياة كارداشيان بشكل جذري، حيث توقفت عن مشاركة تحركاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت محاطة بحراس شخصيين على مدار الساعة.

وقالت في المحكمة: “أُصبت برُهاب الخروج من المنزل. لا أستطيع النوم ليلاً إن لم أكن متأكدة من أن بيتي آمن”.

