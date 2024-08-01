كارديف سيتي يتعاقد مع المهاجم الهولندي الغازي

كارديف: أعلن نادي كارديف سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس أنه تعاقد مع المهاجم أنور الغازي، الذي تم إنهاء عقده مع ماينتس بسبب دعمه للفلسطينيين في الصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، لمدة عام واحد.

وكان نادي ماينتس قد أوقف الغازي في بادئ الأمر في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول الصراع، ثم أنهى ماينتس عقد اللاعب في نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الشهر الماضي، قضت محكمة ألمانية بأن عقده قد تم إنهاؤه بشكل غير قانوني.

وقال الغازي عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “سأظل أتذكر إيمانكم وحبكم إلى الأبد.

“ومهما كانت النتيجة، سأبذل قصارى جهدي من أجلكم على أرض الملعب وأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح والسعادة.

“أتمنى أن تجلب الأشهر المقبلة الرخاء والسلام للجميع، بما في ذلك أولئك في غزة”.

(رويترز)