كارول سماحة تتحرّر من الدموع وتسحر الجمهور في مسرحية غنائية كوميدية

14 - مايو - 2025

ناديا الياس
بيروت- “القدس العربي”:

نجحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في تحدي حزنها على وفاة زوجها، وأطلت على خشبة “كازينو لبنان” بعد أيام على رحيله، لتلعب البطولة في المسرحية الغنائية تحت عنوان “كلو مسموح”، التي تتمحور حول الحب بنكهة كوميدية.

وأبدى الجمهور وإعلاميون حضروا عرض المسرحية، إعجابهم الكبير بأداء كارول وبتجسيدها دورها بشخصية المغنية “ياسمينا” التي تعمل على متن سفينة، وهي مغرمة بشاب لكنه يحبّ سواها، ما جعل أجواء الحب تمتزج بالكوميديا، حيث تسود في المسرحية مواقف سوء الفهم والمقالب، في إطار ديكور ضخم ومتحرك.

وقد صفّق الجمهور طويلا لكارول سماحة فور إطلالتها على خشبة المسرح، بعدما أصرّت على الوفاء بالتزاماتها، تجاه فريق عمل و70 فناناً على المسرح، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها، كما عبّرت على منصة “إكس”، مضيفة: “المسيرة مستمرة، بوجع… ولكن بإيمان كبير”.

وقد علّق الإعلامي والناقد الفني روبير فرنجية على إطلالة الفنانة اللبنانية على المسرح، وقال: “كارول سماحة تحررت من الدموع وحطمت أسطوانة البكاء والرثاء ولو استطاعت كانت لوّنت ستائر المسرح بالأحمر كما مقاعد الصالة”. وأضاف: “لم تكن كارول سماحة إلا كارول سماحة على عرشها المسرحي، لا يلزمها ذرف دمعة للتسويق ولا أن تجهش بالبكاء للتشويق. صوتها، حضورها، مرونة جسدها، خفة ظلها، سحرها ورشاقتها وتمثيلها المقنع كانوا ليلة الافتتاح باقة ورد بيضاء في يد العروس يوم الإكليل وإكليل ورد أحمر على ضريح زوجها في آن واحد”.

وكانت كارول سماحة قد برعت تلفزيونيا بتجسيدها دور المطربة اللبنانية صباح في مسلسل “الشحرورة”، وتولّت في المسرح بطولة “آخر أيام سقراط” و”المتنبي” و”زنوبيا” لمنصور الرحباني.

  1. يقول بنت الحرية:
    مايو 15, 2025 الساعة 8:48 ص

    عجائب النسوية بعد ايام من موت زوجها ظهرت على المسرح تغني ؟؟؟؟؟ لو كان قط لحزنت عليه شهور

    1. يقول محمد شهاب:
      مايو 17, 2025 الساعة 6:27 ص

      الحزن في القلب يحتاج نفس كبيرة

