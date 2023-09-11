كارول سماحة تردّ على منتقدي إعلان أغنيتها

” القدس العربي “: بعد الجدل الذي رافق كليب وإعلان أغنيتها الجديدة، أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن كليب “نسخة مني” لا يستدعي كل الضجة الحاصلة، باعتبار أنها ممثلة وهذا ما تطلبه الدور الذي قدّمته فيه.

وردّت سماحة قائلةً: “لأني ممثلة بروح للآخر، نسخة مني، أنا عم بحكي عن واحد أنا وياه صرنا روح واحدة، مش معقول نكون بعاد عن بعضنا بالبوستر، أنا عم أعمل شغلي كممثلة”.

أما عن رأي زوجها فقالت كارول سماحة: “الحمد لله إن زوجي بيدعمني، بيقدّر الفن وبيقدّر شغلي وهيدا الشي بيريّحني كتير”. وأضافت: “لم أعتبر اليوتيوب يوماً معياراً لأغانيي، لأن بعض الأغاني بتحصل على مشاهدات أقل وبتروح لأي بلد تاني وقد حفظوها، والنجاح الحقيقي بيكون على المسرح”.

وكانت النجمة كارول سماحة قد أطلقت قبل نحو شهرين كليب أغنية “نسخة مني” عبر قناتها في “يوتيوب”، وحققت الأغنية نِسب مشاهدة عالية، وهي من كلمات سليم عساف.