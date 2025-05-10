كارول سماحة تفي بوصية زوجها الراحل: المسرحية مستمرة رغم الوجع

لندن- “القدس العربي”: أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنها ستمضي قدمًا في عرض مسرحيتها الغنائية “كلو مسموح”، تنفيذًا لوصية زوجها الراحل وليد مصطفى، الذي توفي مؤخرًا عن عمر ناهز 53 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت سماحة، في رسالة مؤثرة نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي أمرّ فيها، عندي مسؤولية كبيرة تجاه فريق عمل ضخم، من ضمنهم 70 فنان وفنانة على المسرح. هيدا كان طلب وليد، وصية طلبها مني؛ كمّلي المشروع مهما حصل.”

وأكدت أن العروض ستبدأ يومي الاثنين والثلاثاء 12 و13 مايو، وتُستكمل في 15 و16 و17 مايو على خشبة مسرح كازينو لبنان. وأضافت: “المشوار لسه مكمل… فيه وجع، بس عندي إيمان كبير.”

وتُعد مسرحية “كلو مسموح” أول عودة لكارول سماحة إلى المسرح الغنائي الاستعراضي بعد غياب 17 عاماً، وهي نسخة عربية مأخوذة عن المسرحية العالمية الشهيرة Anything Goes. ويشارك في العمل أكثر من 50 ممثلاً وراقصًا، إلى جانب أوركسترا حيّة بقيادة إليو كلاسي، وديكورات وأزياء ضخمة.

وفاة رجل الأعمال والإعلامي وليد مصطفى، المعروف بدوره في تأسيس وإدارة مؤسسات إعلامية كبرى، شكّلت صدمة في الوسطين الفني والإعلامي.

ورثتْه كارول سماحة بالوفاء لآخر طلب له: أن تواصل إحياء الفن الذي آمن به ودعمه حتى النهاية.

(وكالات)