كارول سماحة تقدم ألبومها الجديد في حفل «أون لاين»

بيروت – «القدس العربي»: أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن إحيائها حفلا غنائيا «أون لاين» تقدم من خلاله أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان «مختلفة»، ويمكن متابعته عبر موقع يوتيوب (هوم سيشون).

ونشرت عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بوستر الحفل، الذي يقام يوم 11 الشهر الجاري، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت. وكانت الفنانة طرحت ألبومها الغنائي «مختلفة»، ويضم 13 أغنية هي: «غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، بوسة».

كما طرحت مؤخرا كليب أغنية «كتير بخاف»، إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الأخير «مختلفة». وهذه الأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع سليمان دميان، وتحمل توقيع المخرج الفرنسي تييري فيرنيي.