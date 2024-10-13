كارول سماحة للمارّين: “اخرجوا من أرضنا”.. وحسين الجسمي يغنّي “بحبك يا لبنان”

بيروت- “القدس العربي”:

على وقع أوجاع لبنان المتصاعدة من الاعتداءات الإسرائيلية جواً وبراً، يواصل عدد من الفنانين اللبنانيين والعرب دعمهم للبنان على طريقتهم بالكلمة واللحن والصوت.

وفي هذا الإطار، عبّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن غضبها من العدو الإسرائيلي الذي يسعى للتوغل براً في الجنوب اللبناني، فرفعت في وجهه صرخة غضب مدوية بوجوب الخروج من أرضنا.

وعلى طريقتها، طرحت كارول سماحة عبر قناتها الرسمية على تطبيق “يوتيوب” مقطعاً من أغنيتها “أيها المارون”، قائلة: “أخرجوا من أرضنا”.

وعكست كلمات الأغنية معاني قومية ووطنية معبرة ومنها: “اخرجوا من أرضنا.. من برنا.. من بحرنا.. من قمحنا.. اخرجوا من أرضنا.. من برنا.. من بحرنا.. من قمحنا.. من جرحنا.. من كل شيء.. واخرجوا من ذكريات الذاكرة.. أيها المارون بين الكلمات العابرة.. آن آن آن.. آن تنصرفوا”.

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بدورها، أبدت الممثلة اللبنانية باميلا الكك تضامنها مع لبنان وسوريا وفلسطين من خلال استخدامها الذكاء الاصطناعي للتعبير عن ذلك، فنشرت صوراً بدت في إحداها وهي جالسة في مكتب وخلفها مبان تتعرض للقصف، وفي الخلفية علم لبناني مرفوع في إشارة واضحة إلى المآسي التي يعيشها لبنان من خراب ودمار وموت وحزن.

وفي صورة أخرى، بدت باميلا محاطة بمعالم شهيرة من لبنان وسوريا وفلسطين، مع رفع أعلام هذه الدول المذكورة للتعبير عن دعمها وتضامنها مع شعوب هذه البلدان التي تعاني من أزمات متواصلة.

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من جهته، وجّه الفنان الإمارتي وسفير النوايا الحسنة، حسين الجسمي تحية حب وسلام إلى لبنان وشعبه عبر مداخلة هاتفية مع تلفزيون “بينونة” .

واستهل الجسمي مداخلته بتقديم أغنية “بحبك يا لبنان” للسيدة فيروز، معرباً عن مدى محبته للبنان، بقوله: “كل حبة من تراب لبنان لها معزة خاصة وذكريات جميلة، لبنان البداية، لبنان الثقافة، لبنان العلم، لبنان الشعر، لبنان الرسم، لبنان الذوق، لبنان كل شيء جميل”.

ونوه الجسمي بالمبادرة الإنسانية التي أنشأتها دولة الإمارات.. “الإمارات معك يا لبنان” الهادفة لجمع المساعدات والتبرعات وتنظيمها لإرسالها إلى العائلات المحتاجة. مثنياً على مشاركته وتقديم صوته كرمز محبة وسلام “لأحبائه في لبنان”.