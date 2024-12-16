كاريس بشار ترقص مع السوريين في “جمعة النصر” على الأسد- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: شاركت النجمة السورية كاريس بشار في احتفالات “جمعة النصر”، في أول جمعة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث رقصت مع آلاف السوريين في ساحة الأمويين بدمشق.

الممثلة كاريس بشار تحتفل بسقوط الأسد من ساحة الأمويين pic.twitter.com/0pf8cvuIa3 — Check Lebanon (@Check_lebanon) December 13, 2024

ونشرت بشار صوراً من مشاركتها في الاحتفالات عبر حسابها على منصة “إكس”، معلقة عليها بعبارة “حرية للأبد” مع هاشتاغ “جمعة سوريا مدنية”.

وخرج السوريون إلى الساحات والشوارع للاحتفال بسقوط النظام الذي حكم البلاد طوال 54 عاماً، حوّل خلالها سوريا لأكبر سجن جماعي، عبر السجون والمعتقلات، وكذلك من خلال نشر ثقافة الخوف.