“كاس”: ارتداء نهضة بركان خريطة الصحراء الغربية يعد خرقا للقوانين

الرباط: قضت أعلى محكمة رياضية لديها سلطة التحكيم في نزاعات كرة القدم الدولية بأن تصوير منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها كجزء من المملكة المغربية على قمصان أحد الأندية ينتهك القواعد ضد الرسائل السياسية.
وأيدت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، طعنا تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الصادر في أبريل/نيسان 2024 بالسماح لأحد الأندية الواقعة في شمال المغرب بارتداء قمصان عليها صورة خريطة المنطقة المتنازع عليها.
وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أنه لا يجوز ارتداء أي أشياء “تتضمن بيانات أو صورا سياسية”.
وذكرت كاس في حيثيات حكمها “أن صورة خريطة المغرب التي تتضمن منطقة الصحراء الغربية على قمصان فريق نهضة بركان المغربي تصور رسالة أو تظاهرة أو دعاية ذات طبيعة سياسية لأنها تمثل تأكيدا على نزاع على أرض لا يزال دون حل حتى اليوم”.
وتمتلك الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية سابقا، وتقترب مساحتها من مساحة المملكة المتحدة، كميات كبيرة من الفوسفات، وهي منطقة يطالب بها كل من المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة مؤيدة للاستقلال تعمل انطلاقا من مخيمات اللاجئين في جنوب الجزائر.
وتقرر وقف إطلاق النار من الطرفين بواسطة من الأمم المتحدة عام 1991، تمهيدا لتنظيم استفتاء على مستقبل المنطقة، لكن الخلافات حول أهلية الناخبين أوقفت العملية لفترة طويلة.
واندلع النزاع الكروي العام الماضي بين المغرب والجزائر العام الماضي، عندما صادرت السلطات الجزائرية الزي الرسمي للاعبي فريق نهضة بركان في المطار قبل لقاء الفريق ضد مضيفه اتحاد الجزائر في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).
ورفض كاف، الذي ينظم مسابقات كرة القدم الدولية في القارة السمراء، طلب الجزائر بحظر القمصان، فيما رفض نادي نهضة بركان ارتداء زي بديل، مما أدى لعدم إقامة المباراة.
وبعد أيام، رفض فريق اتحاد الجزائر لعب مباراة الإياب في المغرب إذا ارتدى الفريق المضيف نفس القمصان، ليحتسب كاف المواجهة بفوز نهضة بركان افتراضيا.
وتتعلق القضية بقوانين كرة القدم التي تتطلب من الأندية “عدم وضع أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية” على قمصانها.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي يبرز فيه المغرب كقوة سياسية في كرة القدم الأفريقية، حيث يستعد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية هذا العام وكذلك كأس العالم عام 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وفي بيان له، شكر نادي اتحاد الجزائر الحكومة الجزائرية واتحاد كرة القدم في بلاده، حيث وصف الحكم بأنه يمثل “عدالة رياضية”.
كما أشاد نادي نهضة بركان بالحكم واعتبره انتصارا، حيث احتفل بقرار المحكمة برفض طلب الجزائر إلغاء نتائج مباراتي الفريق ضد اتحاد الجزائر في قبل نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية العام الماضي، وكذلك تأييد العقوبات التي فرضها كاف على الفريق الجزائري.
(أ ب)
لا أعلم كيف تم الوصول لخلاصة ان محكمة “الطاس” او “التاس” اعتبرت خريطة المغرب على قميص نهضة بركان غير قانونية مع ان المحكمة ذاتها لم تبث في الأمر وهي غير مؤهلة قانونيا لان تبث في ذلك لسبب بسيط وهو انها محكمة كروية وليست هيئة او منظمة سياسية وليست تابعة لهيئة او منظمة سياسية كالاممالمتحدة مثلا.
من جهة اخرى صرح السيد فوزي لقجع اليوم ان فريق نهضة بركان سيلعب بقميصه الذي يحمل خريطة المغرب كاملة ولينسحب من اراد.
إلى الأخوين ملاحظ ومغربي
مجرد تساؤل.
ما دخل المحكمة !!!؟؟؟؟
لأن المحكمة رياضية، رفضت أن يستغل المغرب الرياضة
مجرد تساؤل
هل سيحمل مستقبلا أي فريق مغربي قميص بركان !!!؟؟؟؟
هذا هو بيت القصيد، والمغرب هو المعني بالقرار، لأنه هو و”الكاف” خالفوا القانون.
القانون لا يمنع أي فريق من وضع خريطة بلده الرسمية، لأنها لا تحمل أي شعار سياسي.
لتبرير سقطة نهضة بركان، نشر موقع ” analkhabar” المغربي شهر افريل 2024 مقالا تحت عنوان:” بالصور..أندية ومنتخبات لعبت بأقمصة فيها خرائط بلدانها”، جاء فيه ما نصه:
“في كأس إفريقيا الأخيرة التي جرت بالكوت ديفوار لعب المنتخب الإيفواري بأقمصة فيها خريطة البلاد، والأمر نفسه قام به المنتخب الموريتاني في البطولة نفسها” انتهى الاقتباس
وعليه فالمحكمة لا تمنع الفرق الغربية بوضع خريطة المغرب الرسمية على قمصانها، وأتحداها أن تفعل ذلك. لأن ذلك ليس فيه شعار سياسي ولا يخالف قوانين “الكاف” و”الفيفا”
جاء في ديباجة القرار ما نصه:
“عقدت جلسة استماع عبر الفيديو في 13 نوفمبر 2024. وخلال الجلسة، لم ينكر أي من طرفي النزاع على أن القمصان المتنازع عليها قدمت خريطة جغرافية لإقليم المغرب تضم إقليم الصحراء الغربية وأن هذا لا يتوافق مع الخريطة الرسمية للمغرب كما هي منشورة من قبل الأمم المتحدة.” انتهى الاقتباس
كيف لكم أن تستنتجوا هكدا إستنتاج و المحكمة طابعها رياضي و ليس سيلسي
أخذنا واقع و تركنا لهم مواقع التواصل الاجتماعي
الطاس اقرت نتائج السنة الماضية و ستقر نتائج هذه السنة ايضا التي عرفت مصادقة الكاف على القميص، الكاف، لضمان سير الحكم، سيعرض القميص على لجانه المختصة و ياخد رأي الأغلبية بالتصويت الذي سيكون في صالح لقجع و فريقه.