“كاس”: ارتداء نهضة بركان خريطة الصحراء الغربية يعد خرقا للقوانين

الرباط: قضت أعلى محكمة رياضية لديها سلطة التحكيم في نزاعات كرة القدم الدولية بأن تصوير منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها كجزء من المملكة المغربية على قمصان أحد الأندية ينتهك القواعد ضد الرسائل السياسية.

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، طعنا تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الصادر في أبريل/نيسان 2024 بالسماح لأحد الأندية الواقعة في شمال المغرب بارتداء قمصان عليها صورة خريطة المنطقة المتنازع عليها.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أنه لا يجوز ارتداء أي أشياء “تتضمن بيانات أو صورا سياسية”.

وذكرت كاس في حيثيات حكمها “أن صورة خريطة المغرب التي تتضمن منطقة الصحراء الغربية على قمصان فريق نهضة بركان المغربي تصور رسالة أو تظاهرة أو دعاية ذات طبيعة سياسية لأنها تمثل تأكيدا على نزاع على أرض لا يزال دون حل حتى اليوم”.

وتمتلك الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية سابقا، وتقترب مساحتها من مساحة المملكة المتحدة، كميات كبيرة من الفوسفات، وهي منطقة يطالب بها كل من المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة مؤيدة للاستقلال تعمل انطلاقا من مخيمات اللاجئين في جنوب الجزائر.

وتقرر وقف إطلاق النار من الطرفين بواسطة من الأمم المتحدة عام 1991، تمهيدا لتنظيم استفتاء على مستقبل المنطقة، لكن الخلافات حول أهلية الناخبين أوقفت العملية لفترة طويلة.

واندلع النزاع الكروي العام الماضي بين المغرب والجزائر العام الماضي، عندما صادرت السلطات الجزائرية الزي الرسمي للاعبي فريق نهضة بركان في المطار قبل لقاء الفريق ضد مضيفه اتحاد الجزائر في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).

ورفض كاف، الذي ينظم مسابقات كرة القدم الدولية في القارة السمراء، طلب الجزائر بحظر القمصان، فيما رفض نادي نهضة بركان ارتداء زي بديل، مما أدى لعدم إقامة المباراة.

وبعد أيام، رفض فريق اتحاد الجزائر لعب مباراة الإياب في المغرب إذا ارتدى الفريق المضيف نفس القمصان، ليحتسب كاف المواجهة بفوز نهضة بركان افتراضيا.

وتتعلق القضية بقوانين كرة القدم التي تتطلب من الأندية “عدم وضع أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية” على قمصانها.

ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي يبرز فيه المغرب كقوة سياسية في كرة القدم الأفريقية، حيث يستعد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية هذا العام وكذلك كأس العالم عام 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

وفي بيان له، شكر نادي اتحاد الجزائر الحكومة الجزائرية واتحاد كرة القدم في بلاده، حيث وصف الحكم بأنه يمثل “عدالة رياضية”.

كما أشاد نادي نهضة بركان بالحكم واعتبره انتصارا، حيث احتفل بقرار المحكمة برفض طلب الجزائر إلغاء نتائج مباراتي الفريق ضد اتحاد الجزائر في قبل نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية العام الماضي، وكذلك تأييد العقوبات التي فرضها كاف على الفريق الجزائري.

(أ ب)