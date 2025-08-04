كاظم الساهر وحسين الجسمي يحييان «ليلة الطرب العربي» في العراق

بغداد – «القدس العربي»: تحت عنوان «ليلة الطرب العربي» في العراق وتحديدا في مدينة أربيل، يحيي النجمان كاظم الساهر وحسين الجسمي حفلا غنائيا هو الأول من نوعه، يوم الخميس 14 الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم النجمان باقة من أشهر أعمالهما القديمة والجديدة، التي يعشقها جمهورهما في الوطن العربي، في أمسية طربية مميزة تمزج بين الأصالة والتجديد.

وكان المطرب حسين الجسمي، أطلق مؤخرا أول عملين من «ألبومه الجديد»، ضمن الخطة التي اعتمدها في إصدار أغنيتين أسبوعيًا طيلة موسم الصيف.

كما أثار أحدث ظهور للفنان كاظم الساهر تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت له صورة خلال حضوره التجهيزات الأخيرة لحفلته فى مهرجان موازين ، حيث بدا أن ملامحه شهدت تغيرًا لافتًا، ما دفع الجمهور للتعليق على علامات التقدم في العمر التي بدأت تظهر عليه بشكل أوضح.

ويُعد كاظم الساهر من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، ويحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة منذ بداية مشواره الفني في التسعينيات، ويُعرف باهتمامه الدائم بمظهره وأناقة حضوره، فضلًا عن اختياراته الفنية التي تجمع بين الرومانسية والعمق الشعري.

ورغم التغيرات الطبيعية التي تطرأ مع الزمن، لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد رموز الطرب الراقي في العالم العربي، وما زال جمهوره يترقّب أخباره الفنية بكل شغف.