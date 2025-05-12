كاظم الساهر وعبير نعمة وغي مانوكيان أبرز نجوم «مهرجان إهدنيات الدولي»

بيروت – «القدس العربي»: بهدف تعزيز المشهد الفني والثقافي في لبنان ودعم الاقتصاد سياحة وإنماء، يعود «مهرجان إهدنيات الدولي» في نسخته الـ 21 في 17 تموز/يوليو المقبل ولغاية 3 آب/أغسطس بسبع حفلات تجمع بين السحر والإبداع والفرح والموسيقى والكثير من الحب بمشاركة مجموعة من نجوم الفن في لبنان والعالم العربي.

وأبرز هذه الحفلات ستكون مع قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حبيب وصديق إهدن وجمهور «إهدنيات» في عرضين استثنائيين وحصريين في لبنان في 1 و2 آب، ينتظرهما الآلاف من محبيه والعاشقين. وأعلن القيمون على المهرجان بأن للقيصر علاقة متجذرة مع المهرجان على مدى أكثر من 12 عاماً، وها هو يعود إلى مسرحه، ليقدم سهرتين من العمر.

كما تقدم النجمة اللبنانية عبير نعمة أمسية مميزة تضيء على الموسيقى العربية من المشرق إلى المغرب، بصوتها الدافئ فتغني التراث والحداثة وتُعيد الوصل بين الأجيال والجذور، بأسلوب عصري وراقٍ وذلك في 25 تموز.

وفي 31 تموز/يوليو يحيي المطرب آدم سهرة مفعمة بالحب والتعبير والرومانسية، على أن يختتم المطرب السوري الشاب الشامي المهرجان بعرض يعكس نبض الموسيقى الجديد في العالم العربي بكلماته وألحانه ونمطه الخاص، وسيحاكي الشامي قضايا الشباب ويحاول التعبير عن هويتهم الفنية والاجتماعية، ليشكل صوته مساحة مختلفة لجمهور الشباب.

أما افتتاح المهرجان فسيكون مع المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي غي مانوكيان بعرض ضخم بعنوان «قمم مقدسة» في تجربة سمعية بصرية جديدة، تحتفي بتقاليد القرى الجبلية اللبنانية وطبيعتها الساحرة، ومن المقرر أن يمزج هذا العرض بين الترانيم المارونية وأنغام الطبيعة وإيقاعات الدبكة الشمالية والتراث الإهدني بتوزيعات عصرية، ترافقها عروض بصرية تحاكي سحر إهدن تاريخاً وموقعاً وجبالاً ونوراً.

وللشباب حصتهم في فعاليات هذا المهرجان مع حفلة موسيقية شبابية راقصة يحييها اثنان من أبرز ال DJs في لبنان، في ليلة نابضة بالطاقة والحياة وعلى إيقاعات عالمية في 27 تموز.