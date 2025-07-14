كاظم الساهر يتعرّض لشائعة جديدة

بيروت- “القدس العربي”: سادت خلال الساعات الماضية حالة من الحزن والقلق بين جمهور الفنان العراقي كاظم الساهر، بعد انتشار شائعة مغرضة زعمت وفاته، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت الخبر بسرعة البرق من دون التحقق من صحته.

وفي خضم هذه الأجواء القاتمة، وضع نجل الساهر حدا للشائعة وأراح قلوب محبيه، إذ طمأنهم بشكل غير مباشر من خلال نشر صورة حديثة جمعته بوالده عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، ليبدّد الشكوك ويؤكد أنه بخير. وظهر كاظم في الصورة مبتسما وبصحة جيدة.

وقد أعرب محبو الساهر عن ارتياحهم لظهوره، مطالبين الصفحات وحسابات السوشيال ميديا بتحرّي الدقة قبل نشر أي أخبار، خصوصا إذا كانت تتعلق بصحة أو حياة أحد النجوم.