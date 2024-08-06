كاظم الساهر يتوشح في مهرجان قرطاج بالعلمين الفلسطيني والتونسي- (صورة)

بيروت- “القدس العربي”:

بعد غياب دام نحو ست سنوات عن المشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حفلاً فنياً جماهيرياً ضمن فعاليات المهرجان بأجواء فنية مفعمة بالحب والفرح قدم خلاله مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة ومن بينها أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية “مع بالحب”.

كما لبّى رغبات الجمهور التونسي الحاضر بتقديم عدد من أغنياته ومن بينها “هل عندك شك”، “سيدة عمري الفاضلة” و”كلك على بعضك حلو” و”يوم ميلادي” و”مررت بصدري” و”الحب المستحيل” وسواها من الأغنيات التي طلبها الجمهور، وفاجأ الساهر الجمهور بتأديته “قصيدة الحياة” على وقع التصفيق والهتاف.

القيصر كاظم الساهر يتوشّح بالعلم الفلسطيني من على مسرح قرطاج❤️ pic.twitter.com/gm5QA1Wfni — 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗞𝗮𝗱𝗶𝗺 (@KadimNews) August 4, 2024

وبدا التفاعل سيد الموقف في الحفل بين كاظم والحضور الذي نقل أجواء الفرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا كاظم في إحدى اللقطات وهو يضع وشاحاً يجمع العلمين الفلسطيني والتونسي قدمته إليه إحدى المعجبات، فحرص على إبداء تضامنه مع القضية الفلسطينية ودعمه لها مع الاحتفاظ بهذا الوشاح ولاسيما بعد مغادرته الحفل، تعبيراً عن محبته لفلسطين وتونس معاً.

وقد مازح الساهر الحضور مرات عدة وغنّى معهم من دون الموسيقى، وحرص بعد الحفل على التقاط الصور التذكارية مع محبيه ومعجبيه ومن بينهم أكبر معجبة به في تونس حيث أهدته مجموعة هدايا تذكارية ومنها قصيدة من كتابتها وعدها كاظم بقراءتها.