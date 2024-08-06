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كاظم الساهر يتوشح في مهرجان قرطاج بالعلمين الفلسطيني والتونسي- (صورة)

6 - أغسطس - 2024

ناديا الياس
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بيروت- “القدس العربي”:

بعد غياب دام نحو ست سنوات عن المشاركة في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر حفلاً فنياً جماهيرياً ضمن فعاليات المهرجان بأجواء فنية مفعمة بالحب والفرح قدم خلاله مجموعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة ومن بينها أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية “مع بالحب”.

كما لبّى رغبات الجمهور التونسي الحاضر بتقديم عدد من أغنياته ومن بينها “هل عندك شك”، “سيدة عمري الفاضلة” و”كلك على بعضك حلو” و”يوم ميلادي” و”مررت بصدري” و”الحب المستحيل” وسواها من الأغنيات التي طلبها الجمهور، وفاجأ الساهر الجمهور بتأديته “قصيدة الحياة” على وقع التصفيق والهتاف.

 

وبدا التفاعل سيد الموقف في الحفل بين كاظم والحضور الذي نقل أجواء الفرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا كاظم في إحدى اللقطات وهو يضع وشاحاً يجمع العلمين الفلسطيني والتونسي قدمته إليه إحدى المعجبات، فحرص على إبداء تضامنه مع القضية الفلسطينية ودعمه لها مع الاحتفاظ بهذا الوشاح ولاسيما بعد مغادرته الحفل، تعبيراً عن محبته لفلسطين وتونس معاً.

وقد مازح الساهر الحضور مرات عدة وغنّى معهم من دون الموسيقى، وحرص بعد الحفل على التقاط الصور التذكارية مع محبيه ومعجبيه ومن بينهم أكبر معجبة به في تونس حيث أهدته مجموعة هدايا تذكارية ومنها قصيدة من كتابتها وعدها كاظم بقراءتها.

 

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  1. يقول المعلم كوباية:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 11:38 م

    غريب جدا.. لو كانت الصخور و الحجارة مكان أمة العرب و المسلمين لنطقت ألا حياة ولا إبتهاج و دماء اطفال و نساء المسلمين تجري أنهارا .. المسلمون يبادون و إخوانهم يغنون و يرقصون..

    رد

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