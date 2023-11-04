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كاظم الساهر يسجل “أوقفوا الحرب”.. أغنية بالإنكليزية عن غزة إلى العالم

منذ 20 دقيقة

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بغداد:  كشف المطرب العراقي كاظم الساهر أنه انتهى من كتابة كلمات أغنية جديدة بعنوان “أوقفوا الحرب”، مشيرا إلى أنه سيغنيها باللغة الإنكليزية لتحمل رسالة إلى العالم، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الساهر إنه يستعد للسفر إلى نيويورك اليوم السبت لتسجيل الأغنية، التي ينفذها بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وشرح أنه كتب الأغنية باللغة العربية، وتولى شاعر بريطاني كتابتها بالإنكليزية، وتم تعديلها 7 مرات، مشيرا الى أنه سينتهي من تسجيلها وطرحها خلال أيام.

وأشار الساهر إلى أن لدية 7 أغنيات وطنية بالعربية، لكن هذه الأغنية سيغنيها بالإنكليزية، حتى تصل إلى كل أنحاء العالم.

وأعرب الساهر عن أسفه لما يجري في غزة، وتمنى أن يعم الأمان والسلام لأهل غزة، مشيرا إلى أن الأبرياء يدفعون الثمن غاليا في هذه الحرب.

(وكالات)

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