كاغامي يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية في رواندا بفارق كبير

كيجالي: من المتوقع أن يفوز رئيس رواندا الحالي بول كاغامي بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ووفقا لما ذكرته اللجنة الانتخابية فإنه مع فرز ما يقرب من 79% من إجمالي الأصوات، حصل كاغامي على أكثر من 99% من الأصوات.

وقالت اللجنة الانتخابية إن منافسيه، رئيس حزب الخضر فرانك هابينيزا، والمرشح المستقل فيليب مباييمانا، حصلا على أقل من 1%.

يشار إلى أنه كان يحق لأكثر من تسعة ملايين شخص التصويت يوم الاثنين، بما في ذلك مليوني ناخب لأول مرة.

ويتولى كاغامي رئاسة البلاد منذ عام 2000، ولكنه يتولى عمليا قيادة رواندا منذ عام 1994. وفي ذلك الوقت، كزعيم للجبهة الوطنية الرواندية، سار كاغامي إلى رواندا من المنفى في أوغندا وأنهى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ميليشيات الهوتو ضد التوتسي. وكان في ذلك الوقت وزيرا للدفاع ونائبا للرئيس.

ومن المرجح أيضا أن يبرز حزب كاغامي، الجبهة الوطنية الرواندية، كأقوى حزب في الانتخابات البرلمانية. ويتنافس 670 مرشحا على 80 مقعدا في البرلمان. ومن السمات الخاصة للبرلمان أن النساء يشكلن الأغلبية.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الاضطهاد الذي تتعرض له شخصيات المعارضة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 14 مليون نسمة.

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في 27 تموز/ يوليو الجاري.

(د ب أ)