“كاف”: أحلام أبطال أفريقيا في كأس العالم للأندية تبددت بطريقة مؤلمة أمام فلومينينسي

القاهرة: ألقى الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الضوء على مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر صفر/2.

وذكر موقع كاف أن الأهلي، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي عقب فوزه بلقب النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبددت أحلامه في حمل كأس البطولة بطريقة مؤلمة عقب خسارته 2/صفر أمام فلومينينسي، بطل كأس أندية أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس)، في المربع الذهبي للمسابقة العالمية.

أشار كاف إلى أنه رغم البداية الرائعة للأهلي في اللقاء، الذي جرى على ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، إلا أن لاعبيه لم يتمكنوا من استغلال تألقهم لاسيما خلال الشوط الأول من المباراة، ليتفوق عليهم فلومينينسي في النهاية وصعد على حسابهم للمباراة النهائية، ليلتقي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين مانشستر سيتي الإنكليزي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، التي تجرى في وقت لاحق الثلاثاء.

أوضح كاف أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو أضاع فرصة مبكرة لافتتاح التسجيل لمصلحة الأهلي بعدما تباطأ في التسديد، ليتدخل فيليبي ميلو، مدافع الفريق البرازيلي، بشكل حاسم في اللحظة الأخيرة.

وأضاف كاف أن محمود عبدالمنعم (كهربا) أهدر أيضا فرصة محققة بعدما تصدى حارس فلومينينسي لضربة رأس منه، بيد واحدة، قبل أن تأخذ المواجهة منعطفا آخر بسبب تاو، الذي قام بخطأ أرعن أسقط من خلاله مارسيللو ظهر أيسر الفريق البرازيلي داخل منطقة جزاء الأهلي، ليحصل أبطال أمريكا الجنوبية على ركلة جزاء سجل منها جون أرياس هدف التقدم للبرازيليين في الدقيقة 71.

ألمح كاف إلى أن الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) كاد أن يدرك التعادل سريعا عن طريق تاو، الذي تابع تمريرة أمامية، ليسدد ضربة رأس افتقرت للقوة، لتذهب الكرة لأحضان حارس فلومينينسي.

أكد كاف أن الأهلي لم يتمكن من تحقيق عودة دراماتيكية بعدما أضاف (البديل) جون كينيدي الهدف الثاني لفلومينينسي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وفي ختام حديثه عن اللقاء شدد كاف على أنه بينما فشل نجوم الأهلي المخضرمين في استغلال الفرص العديدة التي سنحت لهم، عاقبتهم المواهب الشابة بلا رحمة، في إشارة إلى كينيدي، الذي يبلغ من العمر 21 عاما.

وتأتي تلك الخسارة لتكرس الأندية البرازيلية عقدتها في لقاءاتها أمام الأهلي في مونديال الأندية، بعدما تغلبت على الفريق الأحمر للمرة الخامسة، خلال 6 مواجهات جرت بين وبين نادي القرن في أفريقيا في البطولة.

يذكر أن الأهلي سيلتقي يوم الجمعة القادم مع الخاسر من لقاء مانشستر سيتي وأوراوا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المونديال، حيث يتطلع الفريق المصري للحصول على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة، بعد نسخ 2006 و2020 و2021.

(د ب أ)