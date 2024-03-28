(كاف) يحدد مواعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

القاهرة: حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يومي 18 و25 أيار/مايو المقبل موعداً لنهائي النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، أنه تحدد لمواجهة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 أيار/مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب في 25 من الشهر ذاته.

وأضاف:” ستقام مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 أيار/مايو 2024 والإياب في 19 من نفس الشهر”.

يذكر أن الأهلي المصري يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج اتحاد الجزائر بالنسخة الأخيرة للكونفيدرالية.

(د ب أ)