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(كاف) يحدد مواعيد نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

28 - مارس - 2024

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القاهرة: حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يومي 18 و25 أيار/مايو المقبل موعداً لنهائي النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر كاف عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، أنه تحدد لمواجهة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 أيار/مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب في 25 من الشهر ذاته.

وأضاف:” ستقام مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم 12 أيار/مايو 2024 والإياب في 19 من نفس الشهر”.

يذكر أن الأهلي المصري يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج اتحاد الجزائر بالنسخة الأخيرة للكونفيدرالية.

 (د ب أ)

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