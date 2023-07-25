كاف يحدد 11 ديسمبر موعدا لحفل جوائز الأفضل بإفريقيا في المغرب

القاهرة: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء إقامة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، في المغرب، لتكريم اللاعبين الأفضل في عام 2023.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء أنه بعد نجاح نسخة العام الماضي التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، والتي شهدت فوز المهاجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب، ستقدم جوائز كاف لأفضل نجوم ÷فريقيا عبر الحفل المقبل في المغرب.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، في وقت سابق، عدد من الأساطير مثل يايا توريه وديديه دورغبا وصامويل إيتو ومحمد صلاح ورياض محرز وعبيدي بيليه.

(د ب أ)