“كاف” يرفض إقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري ببنغازي

القاهرة: أعلن نادي الهلال السوداني، الخميس، رفض الاتحاد الإفريقي “كاف” اعتماد ملعب “شهداء بنينا” ببنغاري، لاستضافة مباراة الإياب أمام الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال النادي السوداني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ’كاف’ رفضه طلب الهلال باعتماد ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ملعبا افتراضيا لمباراة الرد ضد النادي الأهلي المصري”.

وتابع: “أشار ’كاف’ إلى أن الرفض تم بناء على توصية لجنة البث التلفزيوني، لافتقار الناقل التلفزيوني الليبي لمطلوبات البث والمحددة بوجود سيارة نقل تلفزيوني OB مع توفر عدد 12 كاميرا ذات مواصفات خاصة، وغرفة لتقنية الفار مجهزة بجميع أجهزة الإعادة والتدقيق، باعتبارها متطلبات مهمة لمرحلة الدور الإقصائي بالبطولة”.

وأضاف: “نادي الهلال أرفق موافقة الاتحاد الليبي والاتفاق مع التلفزيون الليبي، وقد تعددت المحاولات لإثناء ’كاف’ عن قراره وذلك بسعي المجلس لتوفير متطلبات البث خاصة وأن القرار أشار إلى أن الناقل التلفزيوني الليبي لا تتوفر لديه المطلوبات التي ذكرها في خطاب الرفض”.

واستطرد: “نسبة لضيق الفترة الزمنية المتاحة لتحديد الملاعب، طالبنا الاتحاد القاري باعتماد ملعب “شيخا بيديا” الموريتاني ملعبا افتراضيا للقاء بعد أن تم تحديده من قبل المجلس لجاهزيته، لتفادي انقضاء المهلة المقدمة من قبل لجنة مسابقات ’كاف’”.

ويستضيف الأهلي المصري، حامل اللقب، نظيره الهلال السوداني يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل باستاد القاهرة الدولي في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تجرى مباراة الإياب يوم 8 من الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن مباريات الهلال البيتية في البطولة القارية تجرى خارج السودان، بسبب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.

(الأناضول)