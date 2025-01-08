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“كاف” يرفع قيمة جوائز بطولة أمم أفريقيا للمحليين

منذ 40 دقيقة

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إسطنبول: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الثلاثاء، رفع قيمة جوائز بطولة أمم أفريقيا للمحليين “شان” اعتبارا من النسخة المقبلة التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا في فبراير المقبل.
وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد: “نحن متحمسون لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024، توتال إنيرجيز، وقد قمنا بزيادة كبيرة في قيمة جائزة البطل لتصل إلى 3.5 ملايين دولار، أي بزيادة تبلغ 75 بالمئة”.
وتابع: “كما قمنا بزيادة إجمالي قيمة الجوائز في البطولة لتصل إلى 10.4 ملايين دولار، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 32 بالمئة”.
وأضاف: “تعتبر بطولة “الشان” من المنافسات المهمة لتطوير ونمو لاعبي كرة القدم المحليين الموهوبين في أفريقيا، وستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية ومنافسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”.
واستطرد: “هذه البطولة هي جزء من استراتيجيتنا للاستثمار في كرة القدم الأفريقية، وجعلها جذابة للمشجعين والمشاهدين والرعاة والشركاء وغيرهم من الأطراف المعنية في أفريقيا وحول العالم”.
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للمحليين يوم 1 فبراير/ شباط 2025، بينما ستقام المباراة النهائية، يوم الجمعة 28 من نفس الشهر، علما بأن القرعة ستقام يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري في العاصمة الكينية نيروبي بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة.
وظهرت البطولة للنور لأول مرة عام 2009 وتقتصر المشاركة فيها على اللاعبين الذين لا يدافعون عن ألوان المنتخب الأول في بلادهم.
وتوجت السنغال بالبطولة الأخيرة التي أقيمت في الجزائر في يناير 2023، بفوزها على الدولة المضيفة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

(الأناضول)

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