“كاف” يستبعد محرز وبونو من مرشحي جائزة “أفضل لاعب”

إسطنبول: تجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الجزائري رياض محرز والمغربي ياسين بونو من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة التي أعلن عنها الخميس، عبر حسابه بمنصة “إكس”.

ويعد استبعاد هذا الثنائي “مفاجأة كبرى” على اعتبار أن كثير من التوقعات كانت ترجح فوز أحدهما بالجائزة، لدرجة أن معظم الجدل الذي دار خلال الفترة الأخيرة تمحور حول أحقية أي منهما بلقب الأفضل.

واقتصرت المنافسة على الجائزة بين المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنكليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

ذهب إفريقيا الذي لا يصدأ. نقدم لكم القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة (رجال).#CAFAwards2023 pic.twitter.com/PIWXirkJXX — CAF – عربي (@caf_online_AR) December 7, 2023

وفي المقابل، يتنافس المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الإسباني على جائزة أفضل لاعب شاب مع الثنائي السنغالي لامين كامارا وأمارا ضيوف لاعبا نادي ميتز الفرنسي

ويتنافس الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الأهلي المصري، والناميبي بيتر تشالوليلي مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز المصري، على جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

ويتنافس المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي على جائزة أفضل حارس مرمى مع محمد الشناوي حارس الأهلي المصري، والكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وضمت قائمة المرشحين لأفضل مدير فني لفرق الرجال، وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، والجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال.

ويتنافس منتخب المغرب مع منتخبي السنغال وغامبيا للحصول على جائزة أفضل منتخب للرجال، في حين يتنافس الأهلي المصري والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي على جائزة أفضل ناد.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء خلال احتفالية كبرى الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمدينة مراكش المغربية.

(الأناضول)