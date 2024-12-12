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“كاف” يعلن القوائم النهائية المرشحة لجوائزه لعام 2024

12 - ديسمبر - 2024

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القاهرة: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ، اليوم الخميس، القوائم النهائية  للمرشحين للحصول على جوائزه لعام 2024 .

وتستضيف مدينة مراكش المغربية، حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا المقدمة من كاف يوم الاثنين المقبل.

وكشف “كاف” عبر حسابه الخاص بموقع “إكس” قائمة المرشحين النهائية للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الحالي، وتضم القائمة ثلاثة لاعبين، هم أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك المصري، وحسين الشحات، لاعب الأهلي المصري، و رونوين ويليامز، لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

فيما ضمت قائمة المرشحات النهائيات لنيل جائزة أفضل لاعبة داخل إفريقيا المغربيتين المكون من ضحى المدني  وسناء مسعودي، ولاتشو فلورا مارتا، من الكونغو الديمقراطية.

وتضم القائمة النهائية لأفضل فريق داخل القارة للرجال، الأهلي والزمالك من مصر وصن داونز الجنوب إفريقي، أما بالنسبة لفئة السيدات فقد تواجدت فرق مازيمبي والجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري في القائمة النهائية.

وتواجدت ثلاث لاعبات في القائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة شابة وهن حبيبة صبري، مصر، وضحى المدني المغرب، والنيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو.

(د ب أ)

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  1. يقول سليم_ألمانيا:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 3:45 م

    مهزلة بكل المقاييس

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    1. يقول ملاحظ...:
      ديسمبر 12, 2024 الساعة 11:22 م

      لم تعتبرها مهزلة ؟
      ايمكنك التوضيح لتعم الفائدة.

  2. يقول عمر:
    ديسمبر 12, 2024 الساعة 6:24 م

    لم تذكروا قائمة أحسن لاعب وأحسن لاعب واعد

    رد

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