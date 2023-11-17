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“كاف” يعلن القوائم النهائية لقوائم الأفضل في إفريقيا عن عام 2023- (تغريدات)

17 - نوفمبر - 2023

الصورة من حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنصة إكس

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القاهرة: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في عام 2023، خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية يوم 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقلص كاف قوائمه الأولية، التي كشف عنها في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث يتم تقديم الجوائز عن الفترة من أيلول/سبتمبر 2022 حتى حزيران/يونيو 2023.
وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنكليزي، على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، التي ضمت 9 لاعبين آخرين هم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والرباعي المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويوسف النصيري (أشبيلية الإسباني)، وياسين بونو ( الهلال)، وسفيان امرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي).
كما ضمت القائمة أيضا ساديو ماني ( النصر السعودي)، والجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي)، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر ( بشكتاش التركي)، وفرانك أنجويسا (نابولي).

في المقابل، ضمت قائمة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة السمراء كل من المصريين محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم (كهربا) والتونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي المصري).
كما يتنافس على هذه الجائزة أيضا الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، لاعب يانج أفريكانز التنزاني، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لبيراميدز، والجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوس، (اتحاد العاصمة الجزائري).
كما ضمت القائمة أيضا المغربيين يحيى عطية الله ويحيى جبران (الوداد البيضاوي المغربي) ، والناميبي بيتر تشالوليلي، (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي).
ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى بإفريقيا ، المصري محمد الشناوي، والمغربي ياسين بونو، (الهلال السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، والسنغالي إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب بقارة إفريقيا كل من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، والمغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسنغالي أليو سيسه، مدرب منتخب السنغال، والبلجيكي توم سينتفيت، مدرب منتخب غامبيا، والجزائري عبدالحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة.
وحل النادي الأهلي المصري على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل ناد بإفريقيا، والتي ضمت أيضا الوداد البيضاوي، وصيف دوري الأبطال، الذي حصل على الجائزة العام الماضي، واتحاد العاصمة، المتوج بكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية) والسوبر الإفريقي، وصن داونز ويانغ أفريكانز.
ويتنافس على جائزة أفضل منتخب إفريقي منتخبات المغرب والسنغال وموريتانيا وغامبيا وغينيا الاستوائية.
وتواجد بقائمة أفضل لاعب شاب بإفريقيا كل من الثنائي المغربي بلال الخنوس وعبدالصمد الزلزولي، اللذين قادا منتخب بلادهما الأولمبي للفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والصعود لأولمبياد باريس 2024.
كما ضمت القائمة أيضا الثنائي السنغالي آمادا ضيوف ولامين كامارا، والبوركيني دانغو واتارا.
(د ب أ)

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  1. يقول الطاهر الجزائري:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 8:03 ص

    يبدو ان CAF وجد نفسه في ورطة بعد تصريحات محرز لصحيفة لكيب الفرنسية فسارع لكشف القواءم النهاءية لسنة2023 السؤال المطروح لماذا لم تنشر هذه القاءمة من قبل وهذا معمول به منذ سنوات وكان تصريحات محرز و ماتبعها من تعليقات حرك ال CAF فسارعت لاعلان القاءمة مما يتضح للعيان ان كل شيء مرتب في الكواليس كالعادة هذه افريقيا العربية

    رد
    1. يقول حق الرد:
      نوفمبر 19, 2023 الساعة 4:34 ص

      لو فاز بها محرز سيخرج علينا البعض بالقول ان الجزائر قوة واستطاعت مجابهة الكولسة وما إلى ذلك من الخزعبلات. وان لم يفز سيخرج نفس الاشخاص للقول ان هناك كولسة وووو

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