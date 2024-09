“كاف” يعلن القوائم النهائية لقوائم الأفضل في إفريقيا عن عام 2023- (تغريدات)

القاهرة: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في عام 2023، خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية يوم 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقلص كاف قوائمه الأولية، التي كشف عنها في تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث يتم تقديم الجوائز عن الفترة من أيلول/سبتمبر 2022 حتى حزيران/يونيو 2023.

وتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنكليزي، على رأس قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، التي ضمت 9 لاعبين آخرين هم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، والرباعي المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ويوسف النصيري (أشبيلية الإسباني)، وياسين بونو ( الهلال)، وسفيان امرابط (مانشستر يونايتد الإنكليزي).

كما ضمت القائمة أيضا ساديو ماني ( النصر السعودي)، والجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي)، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر ( بشكتاش التركي)، وفرانك أنجويسا (نابولي).

في المقابل، ضمت قائمة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة السمراء كل من المصريين محمد الشناوي ومحمود عبدالمنعم (كهربا) والتونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو (الأهلي المصري).

كما يتنافس على هذه الجائزة أيضا الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، لاعب يانج أفريكانز التنزاني، الذي انضم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لبيراميدز، والجزائريان زين الدين بلعيد وأيمن محيوس، (اتحاد العاصمة الجزائري).

كما ضمت القائمة أيضا المغربيين يحيى عطية الله ويحيى جبران (الوداد البيضاوي المغربي) ، والناميبي بيتر تشالوليلي، (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي).

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى بإفريقيا ، المصري محمد الشناوي، والمغربي ياسين بونو، (الهلال السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، والسنغالي إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)، والجنوب إفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

