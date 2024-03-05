“كاف” يعلن موعد قرعتي ربع نهائي “أبطال إفريقيا” و”الكونفدرالية”

القاهرة: كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الثلاثاء، عن موعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الافريقية للموسم الكروي الجاري بعد انتهاء دور المجموعات.

وقال الكاف في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي بالإنترنت: “ستجرى عملية سحب قرعتي ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024”.

وأضاف البيان: “سيتم سحب قرعة البطولتين في العاصمة المصرية القاهرة بدءا بكأس الاتحاد من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، ودوري أبطال إفريقيا بدءا من الساعة الثالثة”.

والأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هي: الأهلي (مصر)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)، بيترو أتليتيكو (أنغولا)، تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، سيمبا (تنزانيا)، الترجي الرياضي (تونس) ويانغ أفريكانز (تنزانيا).

أما الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) فهي: اتحاد الجزائر (الجزائر)، الزمالك (مصر)، أف سي دريمز (غانا)، نهضة بركان (المغرب)، مودرن فيوتشر (مصر)، أبو سليم (ليبيا)، ريفرز يونايتد (نيجيريا) والملعب المالي (مالي).

(الأناضول)