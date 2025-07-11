«كاف» يفتح تحقيقا بشأن منتخب الجزائر للسيدات

القاهرة: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت متأخر من مساء أمس الخميس فتح تحقيق بشأن منتخب الجزائر للسيدات، الذي يشارك حاليا في بطولة أمم أفريقيا، دون الكشف عن التفاصيل.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: “فتح كاف تحقيقا بشأن منتخب الجزائر للسيدات، على خلفية مزاعم بارتكاب مخالفات لأنظمة ولوائح الاتحاد، خلال كأس أمم أفريقيا للسيدات المقامة حاليا بالمغرب”.

وأضاف البيان: “لن يدلي كاف بأي تعليق إضافي بشأن هذه المسألة، إلى حين الانتهاء من الإجراءات”.

كان منتخب الجزائر تعادل بدون أهداف مع نظيره التونسي أمس في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، حيث يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف منتخب نيجيريا (المتصدر)، فيما تحتل تونس المركز الثالث بنقطة واحدة، وتقبع بوتسوانا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره الجزائري في الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي تونس وبوتسوانا.

يذكر أن المنتخبات الـ12 المشاركة في المسابقة تم توزيعها على 3 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث بالمجموعات الثلاث.

(د ب أ)