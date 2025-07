رئيسة المفوضية الأوروبية: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها.. وكالاس تقول الخيارات مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها تجاه غزة- (تدوينات)

بروكسل: قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية في غزة.

وكتبت كالاس في منشور على منصة إكس “قتل المدنيين وهم يسعون للحصول على المساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه”، مضيفة أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر “للتذكير بتفاهمنا بشأن تدفق المساعدات وأوضحت أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع”.

The killing of civilians seeking aid in Gaza is indefensible.

I spoke again with @gideonsaar to recall our understanding on aid flow and made clear that IDF must stop killing people at distribution points.

All options remain on the table if Israel doesn’t deliver on its pledges

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 22, 2025