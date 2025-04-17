كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية

لوس أنجليس: تنوي سلطات كاليفورنيا رفع دعوى أمام القضاء محورها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلن حاكم الولاية الأمريكية، غافن نيوسوم الأربعاء.

وندّد الحاكم الديموقراطي في تسجيل مصوّر على منصة إكس بـ”السلطة الأحادية التي تدّعيها إدارة ترامب لفرض أكبر زيادة في الرسوم في التاريخ الحديث للولايات المتحدة”.

وأفادت وسائل إعلامية عدّة بأن الدعوى القضائية التي رفعها نيوسوم تقوم على أن القانون الذي استند إليه ترامب لإقرار الزيادات الجمركية لا يسمح للرئيس بأن يفرضها بشكل أحادي على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من دون موافقة الكونغرس.

وتعدّ كاليفورنيا بذاتها خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهي من ثمّ في الخطوط الأمامية للحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأمريكي.

وشدّد نيوسوم عبر منصة إكس على أن “كاليفورنيا هي أكبر ولاية صناعية (في البلد) ومن أكبر الشركاء التجاريين في العالم. وما من ولاية (أمريكية) ستكون أكثر تأثّرا منها”.

في مطلع نيسان/ أبريل، أعلن الحاكم الديموقراطي أن كاليفورنيا ستسعى إلى إبرام اتفاقات مع بلدان أخرى لتُعفى من الرسوم المتبادلة التي ستفرض على السلع الأمريكية.

وتستأثر كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر تعدادا للسكان في الولايات المتحدة (حوالى 39 مليون نسمة)، بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي. وهي تعدّ أكبر منتج صناعي وزراعي في البلد ومهد شركات التكنولوجيا.

وتعوّل الولاية كثيرا على علاقاتها مع المكسيك وكندا والصين المستهدفة جميعها بدرجات متفاوتة برسوم جمركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبعد الحرائق التي اجتاحت لوس أنجليس في كانون الثاني/ يناير، تخشى كاليفورنيا أن تعرقل هذه الرسوم الجمركية إعمار المدينة من خلال رفع أسعار مواد البناء، مثل الخشب والفولاذ والألومينيوم والجبس المستوردة في غالبيتها.

وقال نيوسوم مخاطبا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اللذين يسيطر عليهما خصومه الجمهوريون: “أين الكونغرس؟ قوموا بعملكم!”.

كما اتّهم الحاكم الرئيس الأمريكي بـ”خيانة الأشخاص الذين دعموه”، مشيرا إلى أنّ الحرب التجارية الراهنة تؤثّر بشكل خاص على المزارعين الذين صوّتوا إلى حدّ كبير لصالح الملياردير الجمهوري.

والأربعاء، رفض البيت الأبيض بشدة هذه الدعوى القضائية الجديدة.

ونقلت وسائل إعلام في كاليفورنيا عن متحدث باسم الرئاسة الأمريكية قوله: “بدلا من التركيز على الجريمة المتفشية والتشرّد وتكاليف المعيشة الباهظة في كاليفورنيا، يقضي غافين نيوسوم وقته في محاولة عرقلة الجهود التاريخية التي يبذلها الرئيس ترامب لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية المتمثلة في العجز التجاري المستمر في بلادنا”.

(أ ف ب)