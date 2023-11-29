كامالا هاريس تحضر قمة المناخ في دبي بدلا عن بايدن

واشنطن: ذكرت “بلومبرغ نيوز” نقلا عن أشخاص مطلعين، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ستحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).

ينعقد (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول في دبي بالإمارات، وهي منتج رئيسي للنفط.

ومن بين القادة المتوقع أن يحضروا المؤتمر الذي يبدأ غدا الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر.

(رويترز)