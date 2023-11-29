سياسة | دولي | الولايات المتحدة

كامالا هاريس تحضر قمة المناخ في دبي بدلا عن بايدن

29 - نوفمبر - 2023

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واشنطن: ذكرت “بلومبرغ نيوز” نقلا عن أشخاص مطلعين، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، ستحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28).

ينعقد (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول في دبي بالإمارات، وهي منتج رئيسي للنفط.

ومن بين القادة المتوقع أن يحضروا المؤتمر الذي يبدأ غدا الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يحضر.

(رويترز)

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  1. يقول اناصحراوي:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 9:03 ص

    يجب على منتديات و مؤتمرات COP أن تجبر بدلاً من أن تقنع. وإلا فإن توصياتها وبروتوكولاتها ستظل بلا جدوى. إذا لم يكن كبار هذا العالم مستعدين للتضحية بالقليل من مصالحهم، من أجل المصلحة العامة للارض، بعد 50 عامًا على الأكثر، سوف يتحول 40٪ من غابات الأمازون إلى مستنقعات و صحاري. وبدورها ستغزو الصحراء جنوب أوروبا بنسبة تصل إلى 20%، وستغرق جزر المحيطات بالكامل. ولسوء الحظ، هذه هي السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً.

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