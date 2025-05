كامالا هاريس تختار حاكم مينيسوتا تيم وولتز مرشحا لمنصب نائب الرئيس

واشنطن: اختارت كامالا هاريس الثلاثاء حاكم ولاية مينيسوتا تيم وولتز شريكا لها في الحملة الديموقراطية للفوز بالرئاسة الأمرdكية، متوجهة بذلك إلى حاكم ولاية أساسية من الغرب الأوسط الأمريكي لتعزيز حظوظها بوجه الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وأعلن الموقع الالكتروني لحملة المرشحة الديموقراطية أن كامالا هاريس وتيم وولتز “مستعدان للفوز”.

وقالت هاريس إنها “فخورة” باختيار وولتز على بطاقتها لخوض الانتخابات.

I am proud to announce that I’ve asked @Tim_Walz to be my running mate.

As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he’s delivered for working families like his.

It’s great to have him on the team.

Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024