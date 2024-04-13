كامالا هاريس: ترامب “يريد إعادتنا 160 سنة” إلى الوراء

توسون: قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الجمعة إن دونالد ترامب يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مسألة حقوق النساء الإنجابية إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت هاريس خلال تجمع في توسون بولاية أريزونا “هذا ما ستبدو عليه ولاية جديدة لترامب: مزيد من الحظر، ومزيد من المعاناة، ومستوى أقل من الحريات”.

وجاءت تصريحاتها عقب قرار للمحكمة العليا بولاية أريزونا أيدت فيه قانونا يعود إلى العام 1864 يفرض حظرا كاملا تقريبا على الإجهاض.

واعتبرت هاريس أن ترامب هو مهندس ذلك القرار.

وقالت “تماما كما فعل (ترامب) في أريزونا، يريد إعادة أمريكا إلى القرن التاسع عشر… لكننا لن نسمح بأن يحصل ذلك لأننا في سنة 2024 ولسنا في القرن التاسع عشر. ولن نعود إلى الوراء”.

قضت المحكمة العليا لولاية أريزونا الأمريكية الأسبوع الماضي بصلاحية قرار بحظر الإجهاض صدر قبل 160 عاما ويعرّض الأطباء الذين يشاركون في عمليات إجهاض للحبس خمس سنوات.

ألغت المحكمة الأمريكية العليا الحق الفدرالي في الإجهاض عام 2022 في حكم مفاجئ سهله ترامب عبر تعيين ثلاثة قضاة محافظين فيها.

وترك القرار الذي تخلى عن حكم “رو ضد ويد” التاريخي لكل ولاية أن تحدد حقوق الإجهاض لديها. وفرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريبا في ظل تحرّك قوي ضمن الحزب لإدراج حظر وطني في القوانين.

وبينما يحظى حظر الإجهاض على مستوى الولايات بتأييد الجناح الإنجيلي للحزب الجمهوري وبعض ممثليه المنتخبين، فإن أغلبية الناخبين لا يوافقون على ذلك وصوتوا لصالح تكريس ذلك الحق حتى في ولايات محافظة مثل كانساس.

وجاء خطاب هاريس في إطار استراتيجية الديموقراطيين بجعل ترامب مسؤولا عن الحظر سعيًا لحشد الدعم لمنافسه جو بايدن.

(أ ف ب)