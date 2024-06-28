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كامالا هاريس عن أداء بايدن في المناظرة مع ترامب: لم يكن موفقاً في البداية لكنه أنهاها بقوة

منذ ساعتين

كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي

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واشنطن: قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الرئيس جو بايدن “لم يكن موفقاً في بداية” مناظرته مع الخصم الرئاسي دونالد ترامب، ولكنه أنهاها “بقوة”.

وأضافت لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، التي استضافت مناظرة أمس الخميس: “يمكن للناس مناقشة نقاط تتعلق بالأسلوب، ولكن في نهاية المطاف، يجب أن تكون هذه الانتخابات، ومن سيكون رئيس الولايات المتحدة، هما الجوهر، والتناقض واضح”.

واتهمت هاريس ترامب بالكذب “مراراً وتكراراً” خلال المناظرة التي أجريت في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وخلال المناظرة، التي استمرت 90 دقيقة، تردّدَ بايدن (81 عاماً) كثيراً عند الإجابة، ولم يتحدث بشكل واضح، ولم يجب دائماً بشكل متسق.

وأعرب محللون سياسيون أمريكيون عن قلقهم من الأداء “المؤلم” للرئيس، قائلين إنه تسبّب في “ذعر” داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 28, 2024 الساعة 9:45 ص

    جو بايدن فاشل مثلك تماما يا كامالا 😎😁

    رد

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