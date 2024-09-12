أنقرة: قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن مقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي برصاص جنود إسرائيليين “مأساة مروّعة ما كان ينبغي أن تحدث”.
وأشارت هاريس، في بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، إلى أن مقتل أيغي “غير مقبول”، وأثار “أسئلة مبررة” حول سلوك الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.
ولفتت إلى أن أيغي شاركت في مظاهرات سلمية ضد توسيع الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية.
وأضافت: “لا ينبغي أن يُقتل أحد بسبب مشاركته في احتجاج سلمي”.
وفي إشارة إلى أن التحقيق الأولي الذي أجرته إسرائيل أظهر أن مقتل أيغي حدث “نتيجة لخطأ مأساوي”، ادعت هاريس أن إدارتها ستواصل الضغط على إسرائيل للحصول على إجابات حول القضية والكشف عن نتائج التحقيق.
وأردفت: “مقتل عائشة نور أيغي مأساة مروعة ما كان ينبغي أن تحدث”، داعية إسرائيل إلى “تحمّل مسؤولية” القضية.
والجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة إن عائشة نور، وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس حيث تم “إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت”.
(الأناضول)
ولكنها وحوادث بل جرائم أخرى حدثت وتحدث على مدار الساعة!
من اي نوع من البشرية هؤلاء المريكان …؟؟؟ يعني مقتل عشرات الآلاف من الغزيين غير مروع …..؟؟؟؟ يا ألله ….
الكيان اللقيط قتل من قبل البحارة الذين كانوا علي متن المدمرة ليبراتي رغم علم القادة الصهاينة بهم وتم استهدافهم عن قصد في حرب 67 وكادت أمريكا تستخدم الأسلحة النووية ضد مصر اعتقادا منها بأنها هي من قتلت البحارة …. الكيان اللقيط يقتل ويشرد الشعب الفلسطيني بمباركة من إمبراطورية الشر الامريكية .
تحيا غزة العزة والكرامة
تحيا فلسطين من البحر للنهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كامالا هاريس: مقتل عائشة نور مأساة مروّعة ما كان ينبغي أن تحدث. ماذا بعد هذا لا شيء كلام لا قيمة له ماذا فعلت هذه الشابة في عمر الزهور مجرد خروج في مظاهرة سليمة لا تحمل سلاح ولم تعتدي على أحد حتى بلفظ هل هذا ليس إرهاب لكل من يخرج ويعبر ويندد بظلم لم يحصل على مدار التاريخ بهذا الشكل من قتل 41 الف مع الجرحة أكثر من 110 الف امام العالم من قتل وتدمير ماذا فعلت كامالا هاريس من تريد ان تحكم العالم لا شيء كون القاتل إسرائيل لا يوجد مشكلة هذا الكيان العنصري يقتل ويعربد كما يشاء لم تضع محاكم العالم بند في القانون الدولي لمعاقبة هذا الكيان. حسبي الله ونعم الوكيل