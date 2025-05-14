كاميرات المراقبة تظهر لحظة استهداف المدنيين في محيط المستشفى الأوروبي بغزة- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، لحظة استهداف غارة إسرائيلية المدنيين الذين كانوا يتواجدون في المكان.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المستشفى ومحيطه، قيل إن هدفها قائد حركة حماس في القطاع محمد السنوار.