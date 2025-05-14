سياسة | عربي | فلسطين

كاميرات المراقبة تظهر لحظة استهداف المدنيين في محيط المستشفى الأوروبي بغزة- (فيديو)

14 - مايو - 2025

“القدس العربي”:  أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، لحظة استهداف غارة إسرائيلية المدنيين الذين كانوا يتواجدون في المكان.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المستشفى ومحيطه، قيل إن هدفها قائد حركة حماس في القطاع محمد السنوار.

  1. يقول عماد:
    مايو 14, 2025 الساعة 6:13 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  2. يقول حمد:
    مايو 14, 2025 الساعة 7:38 م

    استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس، الأربعاء، بعد قصف مكثف للمنطقة الثلاثاء، بينما يقول إنه يحاول اغتيال القائد العسكري لحماس محمد السنوار. المستشفى الأوروبي تم إخلاؤه من المرضى والطواقم الطبية، بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ساحة المستشفى ومحيطه، الثلاثاء والأربعاء.وشن الجيش قصفا مكثفا على مركز قيادة وتحكم تحت الأرض أسفل المستشفى

  3. يقول عيسى الجزائري:
    مايو 14, 2025 الساعة 9:10 م

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.

