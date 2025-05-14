كاميرات المراقبة تظهر لحظة استهداف المدنيين في محيط المستشفى الأوروبي بغزة- (فيديو)

“القدس العربي”: أظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، لحظة استهداف غارة إسرائيلية المدنيين الذين كانوا يتواجدون في المكان.
وارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة مروعة أسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة العشرات، بعد أن شن سلسلة غارات عنيفة استهدفت المستشفى ومحيطه، قيل إن هدفها قائد حركة حماس في القطاع محمد السنوار.
Shocking footage shows the moment that israeli jets pounds Gaza’s European Hospital in Khan Younis with 40 bunker-busting bombs pic.twitter.com/Tb9ZFWX5xw
— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) May 14, 2025
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس، الأربعاء، بعد قصف مكثف للمنطقة الثلاثاء، بينما يقول إنه يحاول اغتيال القائد العسكري لحماس محمد السنوار. المستشفى الأوروبي تم إخلاؤه من المرضى والطواقم الطبية، بعد سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ساحة المستشفى ومحيطه، الثلاثاء والأربعاء.وشن الجيش قصفا مكثفا على مركز قيادة وتحكم تحت الأرض أسفل المستشفى
